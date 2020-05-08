رئيس ميناء دمياط: متابعة يومية للإجراءات الاحترازية واستقبال 3 سفن حاويات وبضائع عامة

صرح اللواء بحري وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط ، أن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس الكورونا المستجد ويتابع يوميا مدى التزام العاملين بالهيئة بتلك الإجراءات حيث يمر بشكل يومى ولوحظ التزام كافة العاملين بالهيئة باتباع كافة الاجراءات الاحترازية والالتزام بلبس الماسكات الطبية..





وأشار الى انه تمت اعمال تطهير وتعقيم الطرق والمبانى والمنشآت ضمن الإجراءات المتبعة فى تطبيق كافة الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بميناء دمياط طبقًا منظمة الصحة العالمية ومجلس الوزراء.





ومن ناحية اخرى اصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 1 سفينة حاويات و عدد 2 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 1 سفينة حاويات و عدد 1 سفينة بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .







و اضاف البيان ان حركة الصادر من البضائع العامة شملت 4865 طن يوريا و 4500 طن فوسفات و 2200 طن علف بنجر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العام ة 13492 طن حديد و 7500 طن خردة و 8000 طن قمح و 4850 طن زيت طعام و 1004 طن ابلاكاش و 800 طن خشب زان و 14000 طن ذرة . ‎



بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 53 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و يوسفي و خوخ و بطيخ ) وخضروات ( جزر و خضار مشكل و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و أرز و بردقوش ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و السعودية و سوريا و ايطاليا و سلوفينيا و انجلترا و سنغافورة و بريطانيا و اسبانيا و استراليا و روسيا والمانيا .



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2200 حاوية مكافئة .