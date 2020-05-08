هاشتاج #النهاية يصعد في مؤشرات بحث تويتر

وشهد مسلسل النهاية الحلقة 14 تطورا جديدا في الأحداث ويفاجئ زين "يوسف الشريف" بصديقه عماد الذى كان سببا في وجوده بالواحة الذى يكشف له حقيقة الواحة وأنها مكان للملذات وللقادرين فقط يعيشون بها وأن ما يفعله هو نوع من الحماية لأهلها.





بينما يحاول الضابط مونس "أحمد وفيق" معرفة تفاصيل وتاريخ صناعة الروبوت وسر انتهائهم من العالم وفيما يفكر إذا كان موجودا وكيف يبدأ في تدمير العالم.





أما الروبوت زين يهاجم مصنع انرجي كو والذى تم تحويل له السجناء للخدمة بداخله ويحاول الوصول إلي الحرامي مراد المحروقي "محمد لطفى" عن طريق أحد الأشخاص الذين يعملون معه.





وبمجرد وصول الروبوت زين إلى مراد المحروقي يقرر الاتفاق معه على توفير كمية كبيرة من مصادر الطاقة.



