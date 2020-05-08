رسالة جديدة لأطباء مستشفى العزل: الوفاة بكورونا لا تفرق بين كبير وصغير





وطالب حسونة المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وشدد علي اهمية منع التجمعات والعزائم وإقامة الولائم، مؤكدا:" مجرد ما يتعافى عدد من المصابين ونفرح بتعافيهم يدخل المستشفى مثلهم وأكثر ".





ووجه رسالة للشباب قائلا:" اليوم فقدنا مريض يبلغ من العمر ٣٣عاما وتعافي مريض آخر عمره ٨٠ سنة.





واختتم طبيب العزل:" الكورونا لا تفرق بين كبير وصغير، فلا علاقة للكورونا بالسن ".

حذر الدكتور عمرو حسونة أستاذ القلب والأوعية الدموية، وعضو الطاقم الطبي بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي، من تداعيات ازمة الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد.