AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رسالة جديدة لأطباء مستشفى العزل: الوفاة بكورونا لا تفرق بين كبير وصغير

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
حذر الدكتور عمرو حسونة أستاذ القلب والأوعية الدموية، وعضو الطاقم الطبي بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي، من تداعيات ازمة الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وطالب حسونة المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، وشدد علي اهمية منع التجمعات والعزائم وإقامة الولائم، مؤكدا:" مجرد ما يتعافى عدد من المصابين ونفرح بتعافيهم يدخل المستشفى مثلهم وأكثر ".

ووجه رسالة للشباب قائلا:" اليوم فقدنا مريض يبلغ من العمر ٣٣عاما وتعافي مريض آخر عمره ٨٠ سنة. 

 واختتم طبيب العزل:" الكورونا لا تفرق بين كبير وصغير، فلا علاقة للكورونا بالسن ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شريف مختار مستشارا لرئيس جامعة القاهرة للشئون الطبية

معايشة داخل مستشفى العزل في أسيوط.. ماذا يحدث مع المصابين بفيروس كورونا؟.. فيديو

متعافية من فيروس كورونا تكشف كواليس تواجدها بالعزل الصحي بـ"قها"

جامعة حلوان لأطباء مصر: شكرا جيش مصر الأبيض

عاملوني كأب لهم.. "عم عطية" يحتفل بتعافيه من فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالإسكندرية.. فيديو

ربنا كتب لي عمر جديد.. كيف نجا الحاج عفيفي من الموت بسبب كورونا؟.. صور

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: حالة واحدة تجعلنا نقلق من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا

والد "مارد سيناء": الرئيس السيسي استقبلنا بعد استشهاده.. وابني قدم عملا بطوليا دفاعا عن الوطن

أحمد أحمد يكشف خطة الكاف لعودة دوري الأبطال والكونفدرالية

مصيره مجهول.. قصة أول شخص خضع للحجر الصحي في السعودية قبل 2500 سنة

حيلة ذكية.. لمشاهدة حالة واتسآب Status سرا دون علم صاحبها

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا