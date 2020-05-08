أهمية تغيير سائل تنظيف زجاج السيارة

أكدت منظمة ديكرا الألمانية للفحوصات الفنية ان السائقين يفتقدون بعض النصائح الهامة للعناية بالسيارة لقيادة آمنة في الصيف ومنها تغيير سائل نظام غسل الزجاج الامامي للسيارة .



وأضافت المنظمة على ضرورة تغيير سائل نظام غسل الزجاج لإزالة بقايا الحشرات وحبوب اللقاح من الزجاج .



واوضح عدد من الخبراء في عالم السيارات أن سائل التنظيف الذي يتم استخدامه في فصل الشتاء له طبيعة خاصة غير المستخدم في فصل الصيف لأنه يساعد في إزالة الفضلات والاتربة وبقايا أوراق الشجر .





واشاروا إلى أن عند تعبئة السائل الجديد فإنه ليس من الضروري تغيير السائل بالكامل فلا توجد مشكلة في اختلاط السوائل ببعضها .



كما حذر الألمان من استخدام سوائل تنظيف المواد المنزلية أو الكحول للتنظيف لأنها لا تناسب السيارة كما أنها قد تتسبب بعض الأضرار لهيكل السيارة .



ومن الضروري أيضا أن يتم غسيل السيارة يدويا وليس في المغسلة الاوتوماتيكية في فصل الصيف حيث أن كثرة الغسيل في المغسلة قد يؤثر على الطلاء



