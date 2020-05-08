رئيس معهد البحوث الفلكية يوضح أسباب ظهور أكبر قمر خلال 2020

كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس معهد البحوث الفلكية أسباب ظهور أكبر قمر خلال 2020، المسمى بـ"السوبر مون – القمر العملاق".





وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم البث الحى لهذه الظاهرة من خلال تلسكوبات المعهد، الموجودة مع العاملين بالمعهد من داخل منزلهم، مضيفًا: "البث الحى سيكون من داخل منازل الزملاء بسبب ظروف كورونا حيث لا يوجد أحد الآن في المعهد".





وأشار إلى أن القمر سيكون في أقرب مكانه له من الأرض على مسافة 360 ألف كيلو م، ونسبة الإضاءة ستكون أكبر ما يكون، مستطردًا:"اسمه سوبر مون، أو القمر العملاق.. وهذه الظاهرة سنستفيد منها في ضبط الحسابات الفلكية وتحديد بداية الشهور العربية".





ويصل قمر شهر رمضان المبارك خلال ساعات معدودة مرحلة البدر المكتمل وهو يمثل البدر العملاق الرابع والأخير هذه السنه 2020 حيث سيكون حجمة الظاهري وإضاءته أكبر عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي، والقمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.



