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تعليم

مستشفى بنها الجامعى يعلن سلبية اختبار كورونا لـ 18 من أطقم التمريض

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى بنها الجامعي سلبية 18 مسحة تم أخذها من أطقم التمريض العاملين بالمستشفى للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد من عدمه.


وفى سياق متصل أكد الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى ان المستشفى تعمل بكامل طاقتها لخدمة المرضى ورعايتهم مشيرا إلى أنه تم تعقيم كافة الأقسام بالمستشفى.


وأشار إلى أن المسحات التى أخذت من الأطقم الطبية بمستشفى على مدار شهر تقريبا اثبت سلبية حوالى 500 مسحة أيضا تم عمل أشعة مقطعية على الصدر وتحاليل أجسام مضادة على مدار الشهر للاطقم الطبية والتمريض.


وأضاف مدير مستشفى بنها الجامعى ان المستشفى تجرى يوميا مسحات على جميع الأطقم الطبية حتى تطمئن عليهم لأنهم هم خط الدفاع الأول لمجابهة فيروس كورونا،وانهم الحائط المنيع لمواجهة أي شىء من أجل راحة المرضى ورعايتهم.


وكان مستشفى بنها الجامعى قد أكد على أن سلامة وتأمين الطواقم الطبية بمستشفيات بنها الجامعية من أولوية الإدارة القصوى حيث جرى إعلان عدد من الإجراءات الصارمة التى تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد منها توفير وسائل الحماية الكاملة للأطقم الطبية المتمثلة فى ملابس وبدل أمان وكمامات طبية.

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