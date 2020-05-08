وباء كورونا يحاصر إنجلترا .. 20 ألف مريض يوميا والإصابات تصل لـ 400 ألف حالة

أكد الخبراء أن ما يصل إلى 400 ألف شخص في بريطانيا قد أصيبوا بفيروس كورونا التاجي وأن 20 ألف مواطن يصابون به يوميا.





ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ، فإن وباء كورونا أصاب بين 0.2 و 0.6 في المائة من السكان ، وهو ما يترجم إلى حوالي 400000 شخص.





أخبر البروفيسور جون إدموندز ، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، النواب اليوم أن المملكة المتحدة لا تزال تشهد عددًا واقعيا من الوفيات بسبب COVID-19 وأن البيانات لا تزال غير جيدة بما يكفي للخروج من الحظر.





وكشفت الإحصائيات الحكومية أن 5614 شخصًا آخرين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 بالأمس 35000 شخص لديهم نتائج إيجابية في الأسبوع الماضي.





ويوجد الآن 12،692 شخصًا في المستشفى مصابًا بالفيروس التاجي ، الذي انخفض بنسبة 16 في المائة عن الأسبوع الماضي ولكنه يظهر أن المرض لا يزال واسع الانتشار في إنجلترا وويلز.



