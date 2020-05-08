AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وباء كورونا يحاصر إنجلترا .. 20 ألف مريض يوميا والإصابات تصل لـ 400 ألف حالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:53 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أكد الخبراء أن ما يصل إلى 400 ألف شخص في بريطانيا قد أصيبوا بفيروس كورونا التاجي وأن 20 ألف مواطن يصابون به يوميا.


ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية ،  فإن وباء كورونا أصاب بين 0.2 و 0.6 في المائة من السكان ، وهو ما يترجم إلى حوالي 400000 شخص.


أخبر البروفيسور جون إدموندز ، من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ، النواب اليوم أن المملكة المتحدة لا تزال تشهد عددًا واقعيا من الوفيات بسبب COVID-19 وأن البيانات لا تزال غير جيدة بما يكفي للخروج من الحظر.


وكشفت الإحصائيات الحكومية أن 5614 شخصًا آخرين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 بالأمس 35000 شخص لديهم نتائج إيجابية في الأسبوع الماضي.


ويوجد الآن 12،692 شخصًا في المستشفى مصابًا بالفيروس التاجي ، الذي انخفض بنسبة 16 في المائة عن الأسبوع الماضي ولكنه يظهر أن المرض لا يزال واسع الانتشار في إنجلترا وويلز.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحصاءات مخيفة عن قتلى كورونا الحقيقيين في بريطانيا

منحنى صعودي مخيف.. قفزة هائلة لأعداد المصابين والوفيات بكورونا في بريطانيا

25 شخصا لقوا حتفهم بسبب مضاعفات Covid - 19.. فنلندا تعلن حصيلة قتلى كورونا

ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في إسبانيا إلى 124 ألفا

كندا تقترب من 13 ألف إصابة وأكثر من 200 وفاة من جراء فيروس كورونا

القطط أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الكلاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

بعد 30 عاما.. فتاة تعثر على والديها الحقيقيين في فيسبوك.. صور

والد "مارد سيناء": الرئيس السيسي استقبلنا بعد استشهاده.. وابني قدم عملا بطوليا دفاعا عن الوطن

مستشار الرئيس للصحة يطمئن المصريين بعد زيادة إصابات كورونا

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

نادر شوقي يفتح النار على أسامة نبيه عقب تصريحاته عن رفضه التسجيل في الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو