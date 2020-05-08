محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري: أصبح من الصعب استكمال الدورى هذا الموسم

قال محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري أن قرار اتحاد الكرة بمد إيقاف النشاط حتى نهايه مايو الحالي جعل من الصعب استكمال الدورى هذا الموسم .
وأضاف مصيلحى فى تصريحات خاصة لصدى البلد اللاعبين يتدربون فى منازلهم بصفة فرديه وافتقدوا حساسية التدريب الجماعى ويحتاجون إلى اعداد لا يقل عن شهر ونصف على الأقل حتى يستعيدوا حساسية المباريات .
وأوضح رئيس الإتحاد السكندرى أن معظم اللاعبين الأفارقة فى شتى الأنديه حاليا فى بلادهم ومن الصعب عودتهم حاليا فى ظل إيقاف حركه الطيران وعند عودتهم الغير معلوم موعدها سيقضون اسبوعين فى الحجر الصحى .
وأضاف مصيلحى أن الأطباء الإنجليز والأسبان والإيطاليين أكدوا أن استكمال الدورى فى بلادهم يمثل خطورة على اللاعبين .
وأوضح رئيس النادى السكندرى أن زعيم الثغر فى المركز الخامس في جدول المسابقة ويأمل فى دخول المربع الذهبى للمشاركة فى الكونفيدرالية العام القادم ولكن حرصه على سلامة اللاعبين فى شتى الأندية أكبر .