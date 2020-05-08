محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري: أصبح من الصعب استكمال الدورى هذا الموسم

رئيس الاتحاد السكندري لـ صدى البلد: صحة المواطنين أهم من بطولة الدوري.. ورحيل أحمد رفعت للزمالك ومد إعارة رزاق سيسيه لا زال معلَّقًا.. وعودة النشاط تحسم الصفقات المقبلة