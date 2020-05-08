أليو بادجي يكشف تفاصيل علاقته القديمة بـ ساديو ماني.. فيديو

كشف أليو بادجي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن علاقته مع السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، قائلا :"كان من نفس المنطقة التي نشأ بها في السنغال".





على تواصل مع ساديو ، ولكن ليس كل يوم، وهو صديق قديم وعزيز، أما الوقت يسمح نتواصل ونتحدث مع بعض، ماني متواضع جدًا وخلوق، وفي السنغال عادة كل الشعب يتميز بهذه الأخلاق ". وأضاف بادجي خلال لقائه عبر قناة "أون تايم سبورت": "ساديو ماني من نفس منطقتي في السنغال، وأحيانا كنا نصلي في مسجد واحد ،الأخلاق









وواصل بادجي : "بدايتي في الكرة كانت كمدافع قلب، وبعد ذلك لعبت في مركز 10، وفي بعض الأحيان لعبت كحارس مرمى، لم أكن حارس عظيم ولكن كنت أؤدي".





واستكمل بادجي : "هناك مدرب موريتاني في فريقي قبل الانتقال للنادي الأهلي، لم يكن هناك مهاجم صريح، وطلب مني أن أشارك في مركز رأس الحربة، ووفقت وهذه كانت البداية، وكان الأفضل بالنسبة لي مركز المهاجم، وكان علي أن أبذل الكثير من الجهد، وكنت في معركة حقيقة لإثبات جدارتي في مركز المهاجم".



