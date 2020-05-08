بعد فيديو القطة.. تعرف على موقف الشرع من تعذيبها.. وهل لمسها ينقض الوضوء

فيديو تعذيب القطة المتداول بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي أدى لحالة من الغضب التام بعد تعذيب القطة من قبل فتيات من ماليزيا، بأسلوب وحشى لا يقبله أي دين ولا عرف، الأمر الذي أحدث حالة من الحزن الشديد لدى رواد السوشيال ميديا.





فيديو القطة ..أثبت أن العبادات في الإسلام، ومكارم الأخلاق الإنسانية، وجهان لعملة واحدة، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، فالبعد الأخلاقي متغلغل في بناء الإسلام عبادة وشريعة وسلوكا، وهو ما يتضح في قوله - صلى الله عليه وسلم- "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".





فيديو القطة وحكم تعذيبها

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.



تحذير شيخ الازهر

حذر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أن العبادات في الإسلام، من صلاة وقيام وصوم وحج وغيرها، إذا لم تستند إلى ظهير خلقي؛ فإنها لا تفيد صاحبها يوم القيامة، وتتركه على أبواب جهنم.





واستشهد شيخ الأزهر، في حلقته الحادية عشرة، ضمن برنامجه اليومي في شهر رمضان المبارك، والذي يحمل اسم «الإمام الطيب» والمذاع على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالمرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فلم ينفعها كثرة صيامها وقيامها بشيء في الآخرة، بل ذهبت بكل ذلك إلى النار، وذلك في مقابل المرأة التي كانت تقتصر في عبادتها على صيام رمضان فقط، وعلى الصلوات الخمس المكتوبة، لكنها كانت تحفظ لسانها، وتتصدق ببقايا طعامها، كيف نفعها حسن الخلق وأدخلها الجنة.





وأوضح شيخ الأزهر، أن الإسلام بكل ما اشتمل عليه من عقيدة وعبادة وأحكام فقهية، مرتبط بالأخلاق ارتباطا وثيقا، لا نحتاج في بيانه إلا أن نتأمل قليلا بعض آيات القرآن الكريم، وبعض أحاديث النبي صل الله عليه وسلم كقوله تعالى «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».





حكم لمس القطة للمصحف

بعد تداول فيديو تعذيب القطة ، ورد سؤال للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول: "هل ملامسة القطة للمصحف حرام".





وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه عند قراءة القرآن تبعد القطة عن المصحف، لأنه بأظافرها ممكن أن تمزق ورق المصحف، وأن تكون بجوارك أثناء القراءة ولا حرام في ذلك.





وأشار إلى أن القطط في الإسلام حيوانات طاهرة، ووردت أحاديث من السُنة النبويّة التي تدل على طهارتها وجواز اقتنائها وتربيّتها.





الرسول توضأ من ماء شربت منه «القطة»

بالرغم من تداول فيديو تعذيب القطة ، قال الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن القط الأليف أو الهرة الأهلية «المستأنسة» حيوان طاهر يجوز حيازته واقتناؤه وتملكه.





وأكد «عطية»، أن لمس القط لا ينقض الوضوء لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ من المكان الذي تشرب من القطة.





واستشهد بما ورد في سنن أبى داود (69) وغيره، «أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا».





حكم من توضأ ولمس ذيل القطة

قالت لجنة الإفتاء بمجمع البحوث الإسلامية أن الهرة ( القطة ) طاهرة وكذا سؤرها، والنجس إنما هو بولها وروثها وما سال من دمها، ففي الحديث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن سؤرها : ( إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ).





وأضافت اللجنة خلال ردها على سؤال ورد الى صفحتها الرسمية يقول: " أقوم بتربية قط في المنزل فهل لو لمست ذيلها ينتقض وضوئي ؟ وهل أحتاج إلى غسل ملابسي ؟ . قائلة: ذيل القطة ليس بنجس ، فإذا أصاب ثوبك أو بدنك فلا يلزمك غسل البدن أو الثوب ، إلا إذا كان عليه نجاسة ، فالغسل من أجل النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب ، كما لا يلزمك الوضوء.



