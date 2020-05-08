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فن

كورس إنجليزي علي طريقة دنيا سمير غانم.. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:15 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة ميرنا نور الدين ، مقطع فيديو  جديدا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي  للفيديوهات "تيك توك".
 
وظهرت ميرنا نور الدين ،متقمصة شخصية دنيا سمير غانم في دور نيلي وهي تتعلم اللغة الانجليزية من المسلسل الكوميدي نيلي و شريهات  وكتب معلقه علي الفيديو : كورس انجليزي سريع 

يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات  بطولة هاجر احمد وميرنا نور الدين واسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم ايهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفي ابو سيف.
بالاضافة الي مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.
 
وكانت قد خاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.
بالاضافة الي مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.
 
وكانت قد خاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.
@myrna_noureldin

كورس إنجليزى سريع ##water ##warer

♬ الصوت الأصلي - esamahmed1099
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