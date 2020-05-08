صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان

فلها طابعها الخاص فى استقبال الشهر الكريم؛ حيث إنه بمجرد الإعلان عن أول أيام رمضان تسمع صوت الذخائر لثبوت هلال رمضان وتعبيرا عن الفرحة والبهجة.

تفننت الشعوب فى كيفية استقبال شهر رمضان، فهناك دول تستقبله بتعليق الزينة وأخرى بغناء الأناشيد الدينية.. أما

المساجد عامرة بالذكر والابتهالات الدينية، تكاد الشوارع لا تخلوا من الناس، الاستعداد لشهر رمضان يبدأ من شهر شعبان حيث تحضير الاطعمة الغذائية والتى تمتاز بها

كدولة فى

من بينها الحلو مر، والذي يتكون من السكر، الدقيق، والشعيرية.