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محافظات

بشرى لأهالي كفر الدوار.. تشغيل محطة مياه الشرب للقضاء على الانقطاعات

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
أنهت الأجهزة التنفيذية المختصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة أعمالها بمحطة مياه كفر الدوار للقضاء على انقطاع وضعف المياه فى معظم القرى وتوابعها. 

وأعلن اللواء هشام آمنة ــ محافظ البحيرة أنه عن تشغيل  محطة مياه كفر الدوار بطاقة  43 /86 ألف م3 /يوم  وشبكات مياه بطول 86 كم/ط  لخدمة مركز وريف كفرالدوار 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على تلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع الحيوي لتحسين البنية الأساسية وتدعيم القرى بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد اللواء آمنة على ضرورة تضافر الجهود ومتابعة المشروعات المنفذة بمدن ومراكز المحافظة للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد لنهوها وأهم المعوقات التي تعترض تنفيذها وسبل الدفع بها وتذليلها.

من جانبه أكد سامى عبد الستار ــ رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، توصيل المياه بالفعل اليوم إلى مجلس قريتى كوم البركة وسيدى غازى  وتوابعهم والتي يتجاوز عددها  200 تابع وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة لتحسين وتقوية الضغوط بجميع مناطق كفر الدوار.
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