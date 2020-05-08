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سيارات

تعرف على معاني أسماء أشهر ماركات السيارات في مصر والعالم

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:06 م
اشهر ماركات السيارات
اشهر ماركات السيارات في مصر و العالم
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اشرف عطية

توجد العديد من شركات السيارات حول العالم و تختلف مسمياتها بالطبع، فكل ماركة يوجد لها اسم و شكل مختلف و قد تناولنا في مواضيع سابقة ما هي معاني تلك الرموز 


و في هذا الموضوع سنتناول معاني اسماء هذه الماركات و علي اي أساس تم اختيارها لان كل شركة لم تختار اسمها او شعارها بمحض الصدفة بل توجد قصة وراء كل اسم و شكل .


تويوتا toyota :
يمثل شعار تويوتا ثلاثة اشكال بيضاوية، تشير الى قلب العميل وقلب المنتج والتطور التكنولوجي المستمر، والفرص التي لا نهاية لها، وتعني كلمة تويو في اللغة اليابانية “الكثير من” بينما تعني تا “الارز” عندما اسست الشركة عام 1937 استخدم اسم تويوتا بدلا من توفودا.


مرسيدس mercedes :
تمثل نجمة مرسيدس ذات النقاط الثلاث سيطرتها على كل من الارض والبحر والهواء وقد ظهر هذا الشعار لأول مرة في شركة دايملر عام 1909 وقد اضيف اليه اكليل الغار عام 1926 ليمثل اتحاد الشركتين معا.


نيسان nissan :
عرفت الشركة من قبل باسم نيبون سانغيو الذي يعني باللغة اليابانية “الصناعة اليابانية".


لكزس lexus :
قدمت احدى الشركات الاستشارية قائمة بأسماء مقترحة للعلامة الجديدة لتويوتا وتضمنت هذه القائمة أسماء كفيكترى ,فيرونى، تشاباريل، كاليبرى، الكسيس، قفز اسم الكسيس إلى رأس القائمة بسرعة وهو اسم نجمة دراما أمريكية شهيرة ومن ثم تغير الاسم إلى لكزس، وهي كلمة تجمع بين الاناقة و”والفخامة”.


شيفروليه chevrolet :
أخذت الشركة اسمها من اسم عائلة مؤسس الشركة ، حيث ان اسم مؤسس الشركة هو لويس شيفروليه.


جي ام سي GMC :
تعني كلمة جي إم سي : اختصار وهي الشركة الأم General Motors Company


هيونداي hyundai :
وهو مشتق من الكلمة الكورية HANJA وتعني ( حديث ، ومتطور ، ومتجدد ) وتنطق في اللغة الانجليزية ” Hyeondea “.


فورد ford :
وهو نسبة الى هنري فورد مؤسس الشركة تمت اضافة الشكل البيضاوي الى الشعار عام 1912 ثم اللون الازرق عام 1927.


كرايسلرchrysler :
أطلق هذا الاسم تخليدا لذكرى مؤسس الشركة والتر كرايسلر.


لاندروفرland rover :
تعني : أرض التجوال وماركة رينج روفر (Range Rover) تتبع في الأصل لشركة روفر “Rover Company” شركة سيارات بريطانية من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات.


ميتسوبيشي mitsubishi :
تعود اصول هذه الشركة الى عام 1870 حيث كانت تعمل حينها في بناء السفن وصممت سيارتها الاولى عام 1917 وتمثل الماسات الثلاث مروحة السفينة ويعني ميتسوبيشي.


انفينيتي infiniti :
ومعنى الكلمة هو العدد غير المنتهي او اللامحدود حيث لم يستعمل في اليابان إطلاقًا وقد بيعت منتجاتها تحت اسم نيسان موتورز.


أودي audi :
تمثل الدوائر الاربع لشعار اودي الشركات الأربع لاتحاد السيارات عام 1932 وتعني بالألمانية “استمع”!


رولز رويس rolls-royce :
بدأ فريديريك هنري رويس عمله في مجال الكهرباء والميكانيكا عام 1884 وصمم اولى سياراته وسماها رويس عام 1904 م وتعرف على تشارلز ستيوارت رولز في 4 مايو من العام نفسه وكونا معا شراكة يصنع من خلالها رويس السيارات ويبيعها رولز حصريا في شركته، وقد نص العقد على تسمية السيارات بـ رولز رويس.

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