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حوادث

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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قسم الحوادث
أكد عماد عويان محامي  كل من أحمد ناصر وأحمد محمد عبدالقادر والشهير بميدو المتهمين فى واقعة بلاغ عمر جابر لاعب نادي بيراميدز في المذكرة المقدمة منه للمحامي العام لنيابات شمال الجيزة تحت رقم 420/2020 والذى يتهمهما بمحاولة إيذاء أسرته أن ما جاء فى بلاغه اتهامات باطلة ومرسلة وغير صحيحة ومفبركة لا أساس له من الصحة. 

وأشار أن ميدو وأحمد ناصر لم يطلبا أي مبالغ من عمر جابر وأن ما ذكره في مذكرته المقدمة للنيابة العامة غير صحيح وأن ميدو له مستحقات اموال عند الكابتن عمر جابر حوالي ما يقرب من 14 مليون جنيه كما ذكر بالتحقيقات.

وأكد  أن عمر جابر اتفق مع ميدو علي البحث له عن نادي خلاف النادي الأمريكي الذي كان يلعب به كمحترف وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصه في نادي بيراميدز وبالفعل اتفق ميدو مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد عمر جابر معه مقابل مبلغ مائتين ألف دولار وبالفعل تم التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه وذلك بواسطة الأخير فأصبح مستحق للكابتن ميدو بـ 9 ملايين جنيه العمولة المتفق عليها.

وأوضح، أن الكابتن عمر جابر تنصل من اتفاقه كما قرر الكابتن ميدو في التحقيقات مما اضطر الأخير إلى الاتصال بأحد المقربين بينهما الذي حدد ميعاد لجلسة الصلح.

 وفي هذه الجلسة أقر اعمر جابر بالدين إلا أنه لا يستطيع دفعه  وأنه مستعد للترضية بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه، إلا أن أحمد ناصر رفض العرض هو وميدو وبدأ الاثنان في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى مطالبه بالمبلغ المستحق لهما وبالفعل قام الاثنان بتحرير محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم ١٠/٤ وعندما علم عمر جابر بالمحضر حرر هذا المحضر الكيدي عن طريق استخدام نفوذه وعلاقاته ضد أصحاب الحق وقرر في شكواه أنه ساهم في شراء عقار لصالح ميدو وهذه المقولة كاذبة لأن الكابتن ميدو اشترى هذه الشقة من حر ماله.

وقرر عمر جابر أن ميدو وأحمد ناصر هدداه بالقتل والضرب وخطف ابنه من أحد الهواتف المحمولة عن طريق رسائل على الواتس والمفاجأة أن هذا الرقم خاص بعمر جابر ومسجل باسمه كما قرر ميدو وأحمد ناصر بالتحقيقات واستشهد عمر جابر بشقيقه وزوجته وحارس  العقار وعلي الرغم من أن شهادة من سبق مجروحه ولا يعتد بها لأن بها شبهة المحاباه إلا أن المفاجأة المدوية ما قرره البواب من أن ميدو وأحمد ناصر حضرا للسؤال على عمر جابر في العقار  إلا أنهما لم يلتقياه  أو هدداه كما قرر عمر جابر وسنقدم المستندات أمام المحكمة الدالة على تلفيق التهم.
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