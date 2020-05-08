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رياضة

من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق. 

وتربط صداقة بين عمر جابر نجم الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، مع المتهمين وهم أحمد ناصر لاعب محترف وعبد القادر "ميدو" منذ أن كان من ناشئ الأبيض.

ولعب أحمد ناصر خلال العامين الماضيين في العديد من الأندية في رحلة إحتراف بداية من الدوري الهولندي حيث شارك مع رديف أياكس و يلعب حاليا في كالاماتا اليوناني بالدرجة الثانية اليوناني.

كما سبق له وأن شارك مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي لينضم بعدها إلى الاتحاد السكندري الذي رحل منه إلى أوروبا.

كما أعلن ميدو في مطلع العام الماضي عن امتلاكه نادي في الدرجة الرابعة بالنمسا إضافة إلى تأكيده أنه وكيل أعمل عمر جابر لاعب بيراميدز.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما. 

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب عمر جابر الذي اتهم صديقيه أحمد. ع وشهرته ميدو، وأحمد. ن، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى لكنه رفض دفعها لهما. 

وأكمل اللاعب عمر جابر  في أقواله تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه. 

وأكد عمر جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال.
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