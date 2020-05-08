من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، لاتهامهما بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه بغير حق.





وتربط صداقة بين عمر جابر نجم الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، مع المتهمين وهم أحمد ناصر لاعب محترف وعبد القادر "ميدو" منذ أن كان من ناشئ الأبيض.





ولعب أحمد ناصر خلال العامين الماضيين في العديد من الأندية في رحلة إحتراف بداية من الدوري الهولندي حيث شارك مع رديف أياكس و يلعب حاليا في كالاماتا اليوناني بالدرجة الثانية اليوناني.





كما سبق له وأن شارك مع الزمالك قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي لينضم بعدها إلى الاتحاد السكندري الذي رحل منه إلى أوروبا.





كما أعلن ميدو في مطلع العام الماضي عن امتلاكه نادي في الدرجة الرابعة بالنمسا إضافة إلى تأكيده أنه وكيل أعمل عمر جابر لاعب بيراميدز.



