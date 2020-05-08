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تفاصيل اتهام عمر جابر لصديقيه بتهديده بالقتل وخطف نجله .. اللاعب: طلبا منى مبالغ مالية كبيرة ورفضت دفعها .. المتهمان: قدمنا خدمات متعلقة بانتقاله لأحد الأندية الأمريكية

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:01 ص
عمر جابر
عمر جابر
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ندى حمودة – أحمد مهدي
عمر جابر يتهم صديقيه بتهديده بالقتل هو وزوجته وخطف نجله:
- تربطنى علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كنت ناشئا فى نادي الزمالك
- المتهمان طلبا منى مبلغًا لشراء وحدة سكنية بأكتوبر
المطرب الشعبي حسن شاكوش توجه بصحبة المتهمين إلى منزلى
المتهمان :
قدمنا خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لأحد الأندية الأمريكية
- اللاعب رفض إعطاءنا مستحقاتنا المالية

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة تفاصيل جديدة في اتهام اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي لصديقيه، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وخطف أطفالهم لامتناعه عن دفع ملايين الجنيهات لهما. 

واستمعت النيابة لأقوال اللاعب عمر جابر الذي اتهم صديقيه أحمد. ع وشهرته ميدو، وأحمد. ن، بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، وطلبا منه مبلغا ماليا كبيرا لشراء شقة بمدينة ٦ أكتوبر وساهم معهما في شرائها إلا أنهما عاودا طلب مبالغ مالية أخرى لكنه رفض دفعها لهما. 

وأكمل اللاعب عمر جابر في أقواله، تطورت الأمور بينهما وعمد الصديقان إلى تهديد اللاعب عمر جابر بالإيذاء حال عدم امتثاله لطلباتهما، وشراء سيارة مرسيدس أو منحهما ثمنها، نظرا لصداقتهما القديمة معه. 

وأكد عمر جابر أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان في ناشئي نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب كونهما صديقيه خاصة وأنه اصبح ميسور الحال. 

وأضاف عمر جابر في بلاغه أنه وبعد تعاقده مع أحد الأندية الكبيرة طلب منه المتهمان مبلغًا من المال لشراء وحدة سكنية بأكتوبر فوافق وساعدهما على ذلك حتى تمكنا من شراء الشقة، الا أن المتهمين لم يقنعا بذلك، فطلبا المزيد من الأموال، فرفض اللاعب وبدأت الأمور تأخذ منحى آخر، بدأ المتهمان في إرسال رسائل تهديد للاعب وزوجته وشقيقه يهددان بإيذائهم وأطفالهم في حال لم يستجب اللاعب لهما، ثم توجها إلى منزل حماة اللاعب بالمهندسين للبحث عنه فاكتشفا أنه انتقل للعيش بالشيخ زايد وحاولا الوصول إلى عنوانه من خلال الوصول إلى عدد من اصدقائه وبواب عقار حماته وحذره أصدقاؤه منهما وأضاف أن صديقا له أخبره بأن المتهمين توجها له بمنطقة ميت عقبة وطلبا منه توصيل رسالة لـ جابر بأنه إن لم يدفع لهما ما يطلبانه وهو سيارة مرسيدس أو ثمنها سيقومان بإيذاء زوجته ونجله وأنهما كان برفقتهما شخص معروف بأنه بلطجي شهير بمنطقة فيصل. 

وتضمن بلاغ عمر جابر أن المطرب الشعبي حسن شاكوش، توجه بصحبة المتهمين إلى منزله بالمهندسين، رغبة في لقائه، وأن شاكوش التقط صورة سيلفي بصحبة المتهمين وأرسلها عبر تطبيق الواتس آب للاعب، مصحوبة برسالة صوتية يؤكد فيها أنهم علموا أنه ترك منزله بالمهندسين وانتقل للعيش بفيلا في الشيخ زايد وأنه كان يرغب في لقائه. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية حول دور المطرب شاكوش في الواقعة بعدما أرفق اللاعب الصور والمحادثات التي أرسلها له عبر واتس آب بالمحضر. 

وبعدما استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب عمر جابر وحارس العقار الذي تقيم به حماته بالمهندسين وحارس شركة شقيقه، انتهت إلى حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وتستكمل غدا التحقيقات. 

ومن جانبهما أكد المتهمان في واقعة تهديد لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي أنهم قدما خدمات للاعب متعلقة بانتقاله لأحد الأندية الأمريكية وتوليهما الأمور الإدارية الخاصة به كوكلاء له بشكل ودى .

وأضافا بأنهما طلبا منه إعطاءهما مستحقاتهما المالية نظير الخدمات التي قدماها إليه وكانت السبب في ما وصل إليه من شهرة وما حققه من موارد مالية خلال السنوات القليلة الماضية، وقدراها بنحو 13 مليون جنيه أو شقة وسيارة، وهو ما رفضه اللاعب.

كما قدما صورة ضوئية من تفويض ادعيا فيه أنهما وكلاء لكابتن عمر جابر ولم يقدما أصل الصورة وعند مواجه اللاعب بذلك التفويض قرر أنه لا يخصه وقدم العقد الخاص به بينه وبين نادى بيراميدز والذى أفاد انهما غير مسجلين كوكلاء له.

وطلبت نيابة العجوزة تحريات الأجهزة الأمنية حول دور المطرب شاكوش في واقعة تهديد عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي بالقتل وإيذاء نجله بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية طلباها منه بغير حق.
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