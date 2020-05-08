بشكل غير متوقع.. الصحة السعودية ترد على طلب تصريح سفر من سيدة

تفاجأت مواطنة سعودية من رد فعل السلطات السعودية "غير المتوقع" على طلبها بإستخراج تصريح سفر لها، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقالت السيدة السعودية وتدعى شيماء المتين في مداخلة تلفزيونية على قناة "الإخبارية"، إنها طلبت من وزارة الصحة السعودية تصريح سفر بالسيارة لنقلها وطفلتها من ذوي الإعاقة من المدينة المنورة إلى مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض للعلاج.





وأضافت أن "الأمر في البداية كان مجرد تجربة بالاتصال على وزارة الصحة وطلب تصريح سفر عن طريق البر لأن لديهم موعد مراجعة طبية بالرياض".









وأكدت أن "الوزارة تجاوبت على وجه السرعة وأرسلت لها طائرة مع الطاقم الطبي، واصفة ذلك بأنها كانت مفاجأة لها".





وأوضحت أنها "نقلت مع طفلتها التي أجرت عملية تطويل أوتار بالقدم وكانت تحتاج لعلاج طبيعي بمستشفى الأمير سلطان، من المنزل عن طريق سيارة إسعاف حتى وصلت للطائرة، مشيرة إلى أن طاقم الإخلاء الطبي قدم لها كل الخدمات الصحية والإسعافية إضافة إلى تقديم السحور".





وردا على سؤال هل عندها واسطة ليتم نقلها بطائرة إخلاء طبي، نفت ذلك، لافتة إلى أنه كان معها على متن الطائرة أشخاص آخرون من الجوف نقلوا أيضا إلى الرياض.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏



