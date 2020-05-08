حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يجيب.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "أريد صلاة التراويح في شهر رمضان، وأصليها مع غيري من النساء من أهل بيتي، فهل يجوز لي أن أصلي بهن إماما؟".





وأجاب الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن صلاة التراويح وغيرها من صلاة السنن أمر مشروع للنساء، والأفضل صلاة هذه السنن في البيت، لقول النبي "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا".





وتابع: لكن إذا صلت المرأة في بيتها، فورد عن السيدة عائشة والسيدة أم سلمة، أنهما كانتا تؤان غيرهما من النساء في صلاة التراويح وغيرها من الصلوات، ولذا فيجوز إمامة المرأة للنساء.





هل تصح صلاة المرأة خلف إمام التلفزيون؟ أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لا يجوز للمرأة أو أي شخص الصلاة خلف التلفاز او الراديو لأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا خلف الإمام مباشرة اي في الصفوف الذي تليه مباشرة لافتا الى ضرورة ان يكون الإمام موجود امام المـأموم رأي العين .

وأضاف كريمة خلال استضافته ببرنامج " نور النبي " على قناة صدى البلد ردا على سؤال : " هل تصح صلاة المرأة للجمعة خلف إمام التلفزيون؟ لا يجوز للمراة صلاة الجمعة او اي صلاة خلف إمام الحرم أو المذياع لأن صلاة المرأة في بيتها وتؤدي الجمعة ظهرا وإذا أرادت الصلاة في المسجد فلتذهب الى مصلى النساء.



