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سيارات

تعرف على أعراض تلف حساس TPS في السيارة

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:00 م
حساس tps
حساس tps
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اشرف عطية
يجب علي سائقي السيارات الإلمام بكل ما يخص السيارات خصوصا الأجزاء الميكانيكية لتسهل عليهم معرفة العطل بشكل سريع لتوفير الوقت المهدر في التعرف علي العطل و كما نعلم ان السيارة تعتمد علي الكثير من الحساسات لتحسن من اداؤها و لتقوم بدورها بنقل الاشارات الي المحرك في هذا السياق نطرح عليكم اسباب تلف حساس ال tps .

دور حساس tps 

 يعد المسؤول الأول عن دمج المزيج الصحيح للهواء وللبنزين في محرك السيارة ، وعلى الرغم من أن هذه العملية تتطلب عمل الكثير من القطع إلا أن تعطل هذا الحساس قد يضر بها بشكل مباشر.

طريقة عمل tps 

يقوم  حساس  tps  بإرسال معلومات إلى حاسوب السيارة ليطلعه على مكان دواسة الوقود ومدى ضغط قدم السائق عليها، ومن خلال هذه المعلومات التي يعطيها الحساس الى حاسوب السيارة ، يستطيع هذا الحاسوب معرفة ما هي كمية الهواء والبنزين الضرورية كي تتمكن السيارة من التحرك بالسرعة المطلوبة ، ومن ثم يقوم هذا الحساس بمنح القدرة على التي يحتاجها قائد السيارة الى المحرك وتنطلق السيارة بالسرعة المطلوبة ، ومن ثم يؤثر هذا الحساس على علبة التروس أيضًا ، ولكن ماذا اذا تعرضت هذه القطعة إلى التلف

اعراض تلف حساس tps 


1– ملاحظة زيادة سرعة السيارة بشكل مفاجئ 

2– ضعف عزم السيارة أثناء القيادة 

3– تقطيع بالمحرك عند القيادة 

4– مشاكل في الفتيس و عدم القدرة في التحكم بة 


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