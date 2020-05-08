11 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بمخزن كرتون بالمنطقة الصناعية ولم يسفر الحريق عن أية إصابات.









تبلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.









وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر بأن النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ب ١١ سيارة إطفاء، تمكنت من محاصرة النيران واخمادها، وتجري الان قوات الاطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.





تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.



