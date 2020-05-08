AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

11 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:02 م
حريق مخزن كرتون
حريق مخزن كرتون
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق بمخزن كرتون بالمنطقة الصناعية ولم يسفر الحريق عن أية إصابات. 


تبلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة. 


وأفادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعميد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر بأن النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية ب ١١ سيارة إطفاء، تمكنت من محاصرة النيران واخمادها، وتجري الان قوات الاطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران. 

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالإسكندرية

السيطرة على حريق بمخزن كرتون بالزقازيق

ترشيحاتنا

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

ناعمة ولذيذة.. طريقة تحضير بسبوسة الخلاط.. فيديو

8 دول توافق على عقار صيني لعلاج كورونا

شاهد.. اللبنانيون يؤدون صلاة الجمعة لأول مرة منذ إغلاق كورونا

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

AdvertisementS

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور