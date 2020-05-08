السيناريست وليد أبو المجد: يسرا ليست نجمة من فراغ.. خيانة عهد مختلف عن أي مسلسل آخر.. والعمل في ظل أزمة كورونا تضحية

حقق مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا، نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2020، بسبب تألق فريق عمل المسلسل المتميز، والأحداث غير المتوقعة، "صدى البلد" حاور وليد أبو المجد أحد مؤلفي العمل ، لمعرفة كواليس المسلسل ودار الحوار كالتالي:





هل توقعت النجاح الذي حققه المسلسل ؟





لقد قمنا بالتحضير للمسلسل منذ وقت طويل وشعرت بروح النجاح منذ اللحظة الأولى، روح متواجدة بين فريق العمل كله، مستعدين للتعب الشاق والتكلفة ومصّرين على النجاح.





كيف كان العمل مع الفنانة يسرا ؟





في تعاملي مع يسرا إكتشفت إنها تهتم بكل التفاصيل، تعمل بطاقة الوجه الجديد الذي يريد أن يثبت نفسه وتشتغل بطاقة البدايات، نجوميتها ليست من فراغ، تذاكر وتسأل وتستفسر وتضيف، شعرت إننا نسير على النهج السيلم حتى وصلنا الى الشكل النهائي".





ماذا عن العمل مع المخرج سامح عبد العزيز؟





المخرج سامح عبد العزيز، معروف بأعماله التي تحمل الطابع الشعبي لكني اكتشفت انه رجل يستمتع بالعمل ويعرف جيدًا كيف يشتغل على الممثل فـ دوره له مرحلتان، قبل التصوير وبعده، وقت التحضير هو معنا قلبا وقالبا، وقت التصوير بيتوحد مع الممثل، ولا يرى اي شئ الا الجو الخاص بالمسلسل لذلك النتيجة تعبر عن الناس وعن الواقع بصدق، كل الممثلين كانوا في أفضل صورهم، بشكل مختلف وجديد عما كانو عليه من قبل، كما انه يحترم جدا ورق المؤلف ووجهة نظره، ولا يصمم على رأيه فقط.





كيف كان العمل مع باقي الممثلين ؟



عندما إقتربت اكتشفت ان هنالك اتقانا غريبا، بيومي فؤلاد مثلا، ظهر بشكل جديد عليه، دائمًا يأتي وهو دارس كل التفاصيل، حلا شيحة وإختلافها كل الاختلاف عن كل ما قدمته من قبل، وخالد أنور، جومانا مراد ايضًا ظهرت في شكل جديد جدأ، وتيام قمر متمسك في التجربة، وهنادي مهنا، وخالد سرحان ومذاكرته، وكل الممثلين.





حدثني عن العلاقات المتشابكة في المسلسل والدراما الخاصة بالعمل





دراما المسلسل مترابطة، وحقيقية ومصرية فقد حرصنا على انه لا يكون هنالك اي شئ متوقع في الحلقة، فنحن نجعل المتفرج يشعر ان هذه هي نهاية الشخصية ولكنه يكتشف انها بدايتها وهنالك تحولات مستمرة، مثل البشر، كما أن الممثلين أنفسهم كانوا يعتقدون إنها نهاية تحولات شخصيتهم في المسلسل لكنهم كانوا يتفاجئون انها البداية، بجانب انهم كانوا منبهرين بقفلات الحلقات.





كيف إستطعتم العمل في ظل أزمة فيروس كورونا ؟





استاذ جمال العدل لم يبخل على المسلسل في اي شئ، حتى بعد أزمة الكورونا، طلبوا انهم يشتغلوا بكرو أقل، مع إرسال المرتبات للكرو كامل حتى الذي لا يعمل، وإستعان بفريق طبي موجود في اللوكيشن يتابع طوال الوقت، شئ احترافي جدًا، والعمل في هذة الظروف الصعبة التي تعد تضحية من الجميع.





ماذا عن أجواء العمل مع فريق الكتابة الخاص بالمسلسل ؟





نحن اربعة مؤلفين، المسلسل تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار وليد أبو المجد، وأمين جميل ومحمد أبو السعد، نحن فريق عمل متفهمون جدًا ونذاكر سويًا لا نريد أن نقدم مجرد عمل، نريد ان نقدم مسلسلا يعيش لسنوات طويلة.