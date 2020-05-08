AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السيناريست وليد أبو المجد: يسرا ليست نجمة من فراغ.. خيانة عهد مختلف عن أي مسلسل آخر.. والعمل في ظل أزمة كورونا تضحية

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:39 م
السيناريست وليد أبو
السيناريست وليد أبو المجد
Advertisements
آيه عاطف
حقق مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا، نجاحا كبيرا جدًا منذ بداية عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2020، بسبب تألق فريق عمل المسلسل المتميز، والأحداث غير المتوقعة، "صدى البلد" حاور وليد أبو المجد أحد مؤلفي العمل، لمعرفة كواليس المسلسل ودار الحوار كالتالي:

هل توقعت النجاح الذي حققه المسلسل ؟

لقد قمنا بالتحضير للمسلسل منذ وقت طويل وشعرت بروح النجاح منذ اللحظة الأولى، روح متواجدة بين فريق العمل كله، مستعدين للتعب الشاق والتكلفة ومصّرين على النجاح.

كيف كان العمل مع الفنانة يسرا ؟

في تعاملي مع يسرا إكتشفت إنها تهتم بكل التفاصيل، تعمل بطاقة الوجه الجديد الذي يريد أن يثبت نفسه وتشتغل بطاقة البدايات، نجوميتها ليست من فراغ، تذاكر وتسأل وتستفسر وتضيف، شعرت إننا نسير على النهج السيلم حتى وصلنا الى الشكل النهائي".

ماذا عن العمل مع المخرج سامح عبد العزيز؟

المخرج سامح عبد العزيز، معروف بأعماله التي تحمل الطابع الشعبي لكني اكتشفت انه رجل يستمتع بالعمل ويعرف جيدًا كيف يشتغل على الممثل فـ دوره له مرحلتان، قبل التصوير وبعده، وقت التحضير هو معنا قلبا وقالبا، وقت التصوير بيتوحد مع الممثل، ولا يرى اي شئ الا الجو الخاص بالمسلسل لذلك النتيجة تعبر عن الناس وعن الواقع بصدق، كل الممثلين كانوا في أفضل صورهم، بشكل مختلف وجديد عما كانو عليه من قبل، كما انه يحترم جدا ورق المؤلف ووجهة نظره، ولا يصمم على رأيه فقط.

كيف كان العمل مع باقي الممثلين ؟

عندما إقتربت اكتشفت ان هنالك اتقانا غريبا، بيومي فؤلاد مثلا، ظهر بشكل جديد عليه، دائمًا يأتي وهو دارس كل التفاصيل، حلا شيحة وإختلافها كل الاختلاف عن كل ما قدمته من قبل، وخالد أنور، جومانا مراد ايضًا ظهرت في شكل جديد جدأ، وتيام قمر متمسك في التجربة، وهنادي مهنا، وخالد سرحان ومذاكرته، وكل الممثلين.

حدثني عن العلاقات المتشابكة في المسلسل والدراما الخاصة بالعمل

دراما المسلسل مترابطة، وحقيقية ومصرية  فقد حرصنا على انه لا يكون هنالك اي شئ متوقع في الحلقة، فنحن نجعل المتفرج يشعر ان هذه هي نهاية الشخصية ولكنه يكتشف انها بدايتها وهنالك تحولات مستمرة، مثل البشر، كما أن الممثلين أنفسهم كانوا يعتقدون إنها نهاية تحولات شخصيتهم في المسلسل لكنهم كانوا يتفاجئون انها البداية، بجانب انهم كانوا منبهرين بقفلات الحلقات.

كيف إستطعتم العمل في ظل أزمة فيروس كورونا ؟

استاذ جمال العدل لم يبخل على المسلسل في اي شئ، حتى بعد أزمة الكورونا، طلبوا انهم يشتغلوا بكرو أقل، مع إرسال المرتبات للكرو كامل حتى الذي لا يعمل، وإستعان بفريق طبي موجود في اللوكيشن يتابع طوال الوقت، شئ احترافي جدًا، والعمل في هذة الظروف الصعبة التي تعد تضحية من الجميع.

ماذا عن أجواء العمل مع فريق الكتابة الخاص بالمسلسل ؟

نحن اربعة مؤلفين، المسلسل تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار وليد أبو المجد، وأمين جميل ومحمد أبو السعد، نحن فريق عمل متفهمون جدًا ونذاكر سويًا لا نريد أن نقدم مجرد عمل، نريد ان نقدم مسلسلا يعيش لسنوات طويلة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد أنور يروج لمسلسل "خيانة عهد"..فيديو

يسرا للجمهور: انتظروا مشاهدة ممتعة لمسلسل خيانة عهد.. شاهد

تعرف على تعليقات الفنانين على بوستر مسلسل يسرا «خيانة عهد».. شاهد

حلا شيحة توجه رسالة للمؤلف أحمد عادل.. شاهد

يسرا فى حوار لـ "صدى البلد": شخصية عهد لا تشبهنى.. وهذه إجراءات الوقاية من كورونا.. وأحمد زكى كان الأقرب لى بعد والدتى

يسرا لـ صدى البلد: سعيدة بردود أفعال خيانة عهد .. والتصوير في ظل المخاوف من كورونا كان صعبا.. وأمي الراحلة آخر كاتمة لأسراري

ترشيحاتنا

أثار الاستياء على السوشيال ميديا.. فتيات يعذبن قطة بطريقة وحشية.. تعرف على القصة

8 آلاف مقاتل تركى فى ليبيا.. أسامة عبد العزيز: أردوغان انتهازي ولا يهمه شعبه

ماذا يحدث عند تناول الزبادي يوميا في رمضان.. 6 فوائد مذهلة

وفاة أول طبيب مصري بالكويت بعد إصابته بفيروس كورونا

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

AdvertisementS

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

بداية من الأحد المقبل..الكويت تعلن تطبيق الحظر الشامل حتى نهاية مايو

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

مديون بـ 14 مليون جنيه للمتهمين..تفاصيل جديدة فى اتهام عمر جابر لاثنين من أصدقائه بمحاولة خطف ابنه

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

أنا الكابتن «8».. حمدي نوح أسطورة الكرة المصرية: كنت أغلى لاعب في مصر.. ومحمد صلاح بكى أمامي لهذا السبب

لاعب بالزمالك .. تعرف على ضحية اليوم من برنامج رامز مجنون رسمي

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور