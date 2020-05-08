مصري نعاه وزير الصحة الكويتي.. أول طبيب بالكويت ضحى بحياته بسبب كورونا.. صور

وقال الوزير الكويتي، عبر حسابه الرسمي بموقع

"تويتر": "أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ الدكتور طارق حسين مخيمر ، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زين متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.. رحمه الله وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

نعى الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، اليوم الجمعة، الطبيب المصري أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء،