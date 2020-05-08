نموذج مشرف لأبناء الجالية.. البعثة الدبلوماسية بالكويت تنعى الطبيب المصرى شهيد كورونا

نعى سفير مصر طارق القونى والبعثة الدبلوماسية بمزيد من الحزن والأسى الطبيب المصري الراحل طارق حسين مخيمر وهو أول طبيب يلقى ربه فى الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا بدولة الكويت الشقيقة، مقدمًا بذلك روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.





وتقدم القوني بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن ما قدمه من تضحية ستضاف لسجل ممتد للتلاحم بين شعبي البلدين الشقيقين، وتمثل نموذجا مشرفًا لأبناء الجالية وإخلاصهم فى عملهم بدولة الكويت الشقيقة.





كما وجه القوني الشكر لوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح على تعازيه فى الفقيد، داعيًا الله أن يديم على مصر والكويت الأمن والسلام وأن يحفظ شعبيهما من كل مكروه.