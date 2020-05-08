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أخبار البلد

الصحة توضح كيفية تطهير أسطح المنازل للحماية من فيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:30 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة، عدة نصائح لحمايتك أنت وأسرتك من فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تنظيف وتطهير الأسطح:

وجاءت النصائح كالتالي:-
1. استعمل الكلور المخفف بمياه (كل لتر مياه عليه مقدار فنجان قهوة من الكلور).
2. التطهير يتم عن طريق مسح الأسطح الصلبة (زي الترابيزات والكراسي ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءه والريموت والكمبيوتر ودورات المياه والأحواض.
3. أثناء التطهير، إلبس جوانتي من الذي يستعمل مرة واحدة وتخلص منه بعد التطهير.
4. لو كانت الأسطح عليها تراب، لازم تتنضف الأول باستخدام المياه والصابون قبل التطهير.
5. لغسل الملابس والفوط والبياضات، يفضل استخدام درجة حرارة عالية وبلاش تنفض الملابس المتسخة إذا أمكن.
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