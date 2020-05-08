شطة: الكاف يعاني من كارثة بسبب تأجيل المسابقات الأفريقية





وكان الكاف أعلن مؤخرا، تأجيل الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمي.



وردا عن سؤال عدم تبرع الكاف لدعم متضرر فيروس كورونا، قال شطة: "الاتحاد الأفريقي يعاني من كارثة مالية بسبب، تأجيل مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية".





وتابع: "موارد الكاف تعتمد على مسابقتي دوري أبطال أفريقيا، بسبب حقوق الرعاية والإعلانات".





وواصل: "الكاف يعتزم استكمال دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ولا يفكر مطلقا في إلغاء البطولتين بسبب فيروس كورونا".



ويتواجد في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والزمالك من مصر، والوداد والرجاء من المغرب.





أكد عبدالمنعم شطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الكاف يعاني من كارثة، بسبب تأجيل المسابقات الأفريقية، بسبب تفشي فيروس كورونا.