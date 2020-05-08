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ديني

الشحات العزازي: الندم ساعة الموت لا ينفع العبد.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:51 م
الشحات العزازى
الشحات العزازى
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محمود ضاحي
قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، ان الندم ساعة الموت لا ينفع العبد الكافر، والدليل ان فرعون أمن بالله متاخرا، لكن هذا لم ينفعه فربنا نجاه ببدنه ليكون عبرة. 

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الله ياخذ العبد العاصى، ويترك منه اثرا ليكون عبره لباقى البشر، ليعتبر غيره به".

وفي نفس السياق قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، ان الله يستجيب لدعاء عباده، بما يناسب مصالحهم، لافتا إلى أن كل دعاء يجب أن يسبقه عمل مناسب، فمثلا تلميذ يريد النجاح عليه ان يذاكر.
 
وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "لابد ان تعمل جتى يقبل الله دعاءك، فلا يوجد دعاء فى القرآن الكريم، الا ويسبقه عمل".

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