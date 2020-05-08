الشحات العزازي: الندم ساعة الموت لا ينفع العبد.. فيديو

قال الشيخ الشحات العزازى، الداعية الإسلامي، ان الندم ساعة الموت لا ينفع العبد الكافر، والدليل ان فرعون أمن بالله متاخرا، لكن هذا لم ينفعه فربنا نجاه ببدنه ليكون عبرة.





وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "الله ياخذ العبد العاصى، ويترك منه اثرا ليكون عبره لباقى البشر، ليعتبر غيره به".





قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي ، ان الله يستجيب لدعاء عباده، بما يناسب مصالحهم، لافتا إلى أن كل دعاء يجب أن يسبقه عمل مناسب، فمثلا تلميذ يريد النجاح عليه ان يذاكر. وفي نفس السياق