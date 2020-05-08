AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طارق حامد ضحية رامز مجنون رسمى..اليوم

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:08 م
طارق حامد ورامز جلال
طارق حامد ورامز جلال
Advertisements
أسامة علي

وقع الكابتن طارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء اليوم الجمعة والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه..

 

يتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

 

 ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي معلول ضحية رامز مجنون رسمي .. الحلقة الثانية

ياسمين صبري ثالث ضحايا رامز مجنون رسمي.. فيديو

أمينة خليل الضحية الـ 4 لـ رامز مجنون رسمي

السعودي حسن عسيري الضحية الـ 5 لـ رامز مجنون رسمي

ياسمين رئيس ضحية رامز مجنون رسمي.. الحلقة السادسة

رامز جلال لـ كهربا: ضربت طارق حامد ليه.. والأخير: شتمني فى لقاء القمة

ترشيحاتنا

مسئول فى اتحاد الكرة: تصريحات أسامة نبيه زلة لسان وأحمد عيد بيهرج

هل يستطيع الأجانب العودة للسعودية من جديد.. الجوازات ترد

هنخس في رمضان .. تناولي كوبين من هذا المشروب للتخلص من الكرش

مصري نعاه وزير الصحة الكويتي.. أول طبيب بالكويت ضحى بحياته بسبب كورونا.. صور

اخبار الرياضة.. أحمد عيد عبدالملك يتعمد إهدار الأهداف أمام الزمالك.. والأهلي يحسم الجدل بشأن ملف موليكا وسيرينو

هتعمل ايه بالفلوس.. شطة يهاجم أحمد فتحي بسبب النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق الكوفي .. القهوة لا تؤذي القلب

صدمة.. دراسة بريطانية حديثة تكشف الفئات الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب كورونا

10 علامات تنذرك.. أعراض نقص الحديد في الجسم