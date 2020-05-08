توزيع المعدات الطبية بمركبات ذاتية القيادة من هواوى فى الإمارات .. صور

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن برامجها المتطورة لتسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس من شبكات الاتصالات في دعم الإجراءات الصحية الاحترازية التي تحمي أفراد المجتمع ضد فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".





ومن ضمن برنامج وزارة الصحة الإماراتية سيارة ذكية ذاتية القيادة لتوزيع المنتجات الطبية الوقائية مثل الكمامات المطهرات والقفازات على سكان مجمع سكني بالشارقة والعمال المتواجدين في المجمع وذلك بالتعاون مع مركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة وشركة "هواوي" للالكترونيات.





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وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص حرص الوزارة على توظيف الوسائل والتقنيات الذكية في البرامج التوعوية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد .





واعتبر السيارة ذاتية القيادة خيارا صائبا لتعزيز الوقاية من "كوفيد - 19" لأنها تتيح التقليل إلى حد كبير من فرصة الاتصال بين الناس وتوفير الوقت ..مشيرا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية كوادر الوزارة من العدوى وتوفير وقتهم الذي يمكن تخصيصه للعلاج ورعاية للمرضى.





وقال إن الوضع الراهن يمثل فرصة لاستخدام هذه التقنية في إطار الاستجابة لمتطلبات الأزمة الصحية العالمية، وزيادة سلامة أفراد المجتمع من فيروس "كوفيد-19" .





ولفت إلى حرص الوزارة على تنفيذ رؤية حكومة الإمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالميا في استخدام المركبات الذكية ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية تطبيقا لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة المتمثلة في الاستفادة من التقدم التكنولوجي المبني على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء واتصالات الجيل الخامس وغيرها من الحلول التقنية الذكية التي تتسارع في تطورها، لتأدية أدوار حيوية في المنظومة الخدمية الحكومية التي تعمل في إطار رؤية مستقبلية لاستدامة التنمية.