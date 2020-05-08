مكنش هدفي .. إنجي علي: لم أنجح في التمثيل بسبب أدوار المجاملة..فيديو





حلت الإعلامية إنجي علي، ضيفا مساء اليوم علي برنامج " شيخ الحارة "، تقديم المخرجة "إيناس الدغيدي".









اقرأ ايضا: شيخ الحارة لـ عمرو زكي: اشتغلت في البترول ازاي.. واللاعب: الشركة كانت في ليبيا كشفت الإعلامية إنجي علي، عن سبب عدم تحقيقها نجاح كبير في المجال الفني بسبب كثرة قبولها لأدوار المجاملة، مضيفة: "عمر ما التمثيل كان رقم واحد عندي، انا بحب السينما ككل".اقرأ ايضا:









وأضافت: "انا بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدا عن الديانة والجنسية، بس عمر التمثيل ما كان هدفي الحقيقي".





وأكدت": اه قبلت أدوار كتير مجاملة"، متابعة: انا عملت حاجات كتير مجاملة في حياتي، ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا".



ولفتت إلي انها قدمت مجاملات ، وايضا قدم لها مجاملات.





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.