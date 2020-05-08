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توك شو

مكنش هدفي .. إنجي علي: لم أنجح في التمثيل بسبب أدوار المجاملة..فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:55 م
إنجى علي، برنامج
إنجى علي، برنامج شيخ الحارة
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اسراء صبري
حلت الإعلامية إنجي علي، ضيفا مساء اليوم علي برنامج "شيخ الحارة"، تقديم المخرجة "إيناس الدغيدي".


كشفت الإعلامية إنجي علي، عن سبب عدم تحقيقها نجاح كبير في المجال الفني بسبب كثرة قبولها لأدوار المجاملة، مضيفة: "عمر ما التمثيل كان رقم واحد عندي، انا بحب السينما ككل".

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وأضافت: "انا بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدا عن الديانة والجنسية، بس عمر التمثيل ما كان هدفي الحقيقي".


وأكدت": اه قبلت أدوار كتير مجاملة"، متابعة: انا عملت حاجات كتير مجاملة في حياتي، ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا".

ولفتت إلي انها قدمت مجاملات ، وايضا قدم لها مجاملات.

برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.
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