أمير كرارة ينشر صورة من الاختيار.. ومتابعوه: وحش سيناء

نشر الفنان امير كرارة صورة جديدة له من مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته، حيث يجسد شخصية الشهيد الراحل أحمد المنسي من خلال الأحداث.









ونشر "كرارة" صورة من أحداث العمل على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" الاختيار".









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد العقيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.









ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.









وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.









ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، وقناة ام بي سي دراما.









ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.



































