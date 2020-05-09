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فن

حياتى كانت هتبقى التمن.. محمود حميدة من لما كنا صغيرين

السبت 09/مايو/2020 - 12:31 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد بدران




شارك النجم محمود حميده متابعيه صورة جديدة من مسلسله الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابه على "انستجرام"


وظهر حميده خلال احداث العمل وعلق قائلًا "حاولت أبعد أكتر من مره بس منفعش، حياتى كانت هتبقى التمن#محمود_حميده#سليم_منصور
#لما_كنا_صغيرين#رمضان_2020"


عُرضت الحلقة 14 من  مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت الحلقة ال 14 ذهاب سليم " محمود حميدة " الى عفت "سميرة عبد العزيز" للاعتذار لها بعد معرفتها انه يتاجر فى المخدرات ولكنه تفاجئ انها توفت .

وأثناء تواحدهما فى المقابر شاهد ياسين " صافى" وهى تقدم العزاء لسليم " فأختبأ ياسين وقام بتصويرهما وارسلها الى دنيا " ريهام حجاج".


بينما قامت دنيا بالذهاب الى يحيى " محمود حجازى " وإبلاغه بما حدث ولكنه يصر على ان حسن " نبيل عيسى " هو من قتل نهى " نسرين امين "


وقابلت هالة " منة فضالى " دنيا " ريهام حجاج" اثناء نزولها من مكتب ياسين " خالد النبوى " واخذت تتوعد لها بعد ان اشتعلت الغيرة فى قلبها 


لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.







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