أهمية البوجيهات ومخاطر إهمال تغييرها ؟

البوجيهات أو مايسمي شمعات الأحتراق هي من اهم الاجزاء التي تساعد على تشغيل محرك السيارة بكفاءة عالية ليقوم بتوصيل التيار الكهربي إلى المحرك .

حتى يتم إشعال الهواء والوقود وهومايساعد على تشغيل السيارة لذلك يجب أن يتم الاهتمام وتغيير البوجيهات عند انتها عمرها الافتراضي الذي يصل إلى 100 ألف كيلو متر

وعلى حسب نوع البوجيهات وطراز المحرك لذلك في حال إصابتها بالتلف سيتعرض المحرك لكثير من الاعطال والمشاكل .

أما بالنسبة للمشاكل التي تصيب المحرك في عدم تغيير البوجيهات هو هبوط قدرة المحرك وضعف عزمه واستهلاك كميات كبيرة من الوقود وارتفاع درجة الحرارة

كما ينصح الخبراء بضرورة تركيب البوجيهات المناسبة كما هو الموصى بها من الشركات الصانعة لان الأختيار غير السليم يعود بالضرر على عمر المحرك وكفاءته

والغريب في الأمر ان عندما تتعرض البوجيهات إلى درجات حرارة عالية جدا تتراو بين 400 -3000 وإلى ضغوطات لهذا يجب أن تكون مطابقة لمواصفات الشركة لذلك يجب أن يتم شرائها من مصدر موثوق به حتى لا يضطر السائق إلى تغييرها أكثر من مرة