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مرأة

8 مكملات غذائية لرفع مناعة الجسم فى زمن الكورونا

السبت 09/مايو/2020 - 06:59 ص
مكملات غذائية
مكملات غذائية
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أسماء عبد الحفيظ
بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم ،أكد العلماء أننا يمكنا محاربة الفيروس برفع مناعة الجسم ،والحد من الأنتشار ،لذلك كشف موقع " power of positivity " عن أفضل مكملات الغذائية التى ترفع المناعة لدى الأشخاص وهي عبارة عن .
      
الكركمين

يعد الكركمين واحدًا من أكثر العلاجات الطبيعية التي تم البحث عنها جيدًا والتحقق منها علميًا في العالم تظهر الأبحاث أن الكركمين هو مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة. يوصي المعالجون بالكركمين كعلاج أولي أو مكمل لحالات مختلفة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومتلازمة القولون العصبي (IBS) - وحتى الاكتئاب ومرض الزهايمر (AD). 

فيتامين ب

غالبًا ما ترتبط الفيتامينات B المعقدة بتحويل الطعام إلى طاقة. ومع ذلك ، تساعد فيتامينات ب المحددة أيضًا في دعم وتقوية جهاز المناعة. ربما يكون فيتامين ب -6 (البيريدوكسين) هو الأكثر أهمية في هذا الصدد ،إن B6 "حيوي لدعم التفاعلات البيوكيميائية في جهاز المناعة. تشير معظم الأبحاث إلى الفوائد المحتملة لجهاز المناعة عن طريق تناول فيتامين ب المركب كل يوم تشمل المصادر الغذائية لـ B6 لحم الخنزير والدواجن والأسماك والخبز والحبوب الكاملة والبيض والخضروات وفول الصويا.

ثوم

الثوم هو منبه قوي آخر له فوائد صحية مذهلة وفقًا لدراسة التحليل التلوي المنشورة في مجلة التغذية ، فإن الثوم يمتلك "تأثيرات مناعية [تزيد] نشاط [خلايا الدم البيضاء] ، وخلايا قاتلة طبيعية ، وإنتاج خلايا T و B [مناعة]" في نفس الدراسة ، لاحظ المؤلفون أيضًا تأثير الثوم في تقليل الكولسترول. في الواقع ، خفضت "ضغط الدم بشكل ملحوظ" ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم.


عرق السوس

خلاصة جذر عرق السوس ، تحتوي على بعض الخصائص القوية المضادة للالتهابات وتعزيز المناعة، خلصت دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة BMC Complementary Medicine and Therapies إلى أن عديد السكاريد (بوليمرات السكر) "[أظهر] الأنشطة المناعية في ... تحمل الأورام (الفئران)". قادت هذه النتائج الباحثين إلى استنتاج أن عديد السكاريد يمتلك خصائص مضادة للسرطان.

الفطر الطبي

اختبر الباحثون فعالية خمسة فطر للاستخدامات المحتملة للأورام. "يمتلك الفطر [الطبي] خواصًا مضادة للميكروبات ، ومضادة للالتهابات ، ووقاية القلب والأوعية الدموية ، ومضادًا لمرض السكر ، ومضادًا للكبد ، ومضادًا للسرطان 

فيتامين سي

 فيتامين سي العنصر الغذائي الأكثر شيوعًا المرتبط بصحة الجهاز المناعي. وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrient ، فإن "فيتامين C هو عنصر غذائي كبير أساسي  مضاد قوي للأكسدة يساهم في الدفاع المناعي من خلال دعم وظائف عدد لا يحصى من الخلايا سواء الفطرية الطبيعية أو التكيفية التفاعلية الجهاز المناعي ،أفضل مصادر الغذاء لفيتامين سي هي الحمضيات ، بما في ذلك البرتقال والكيوي والليمون والجريب فروت والجوافة. تشمل مصادر الخضروات الجيدة براعم بروكسل والفليفلة.

فيتامين د

فيتامين د هو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون مهم لصحة الجهاز المناعي وفقًا لمراجعة تأثير فيتامين د على جهاز المناعة ، المنشور في مجلة الطب الاستقصائي ، فإن نقص فيتامين د متورط في "زيادة المناعة الذاتية وزيادة القابلية للإصابة" تشمل المصادر الغذائية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية (مثل الماكريل والسلمون والتونة) والمنتجات المدعمة وكبد اللحم والجبن وصفار البيض. سيحتاج النباتيون والنباتيون إلى الحصول على فيتامين د من خلال المنتجات الغذائية المدعمة و / أو التعرض لأشعة الشمس.

زنك
الزنك ضروري لتطبيع وصيانة وظيفة جهاز المناعة. بحسب WebMD ، يحافظ الزنك على قوة جهاز المناعة ويساعد على التئام الجروح ويدعم النمو الطبيعي تشمل مصادر الزنك الجيدة منتجات الألبان والحبوب الكاملة والحبوب المدعمة والمأكولات البحرية واللوز والفاصوليا المخبوزة والحمص والمكسرات.
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