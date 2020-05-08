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هل ينتقل كورونا عبر الجنس.. دراسة صينية تجيب

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:49 م
هل ينتقل كورونا عبر
هل ينتقل كورونا عبر الجنس
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أسماء عبد الحفيظ
سؤال يشغل بال الكثير وهو: هل ينتقل كورونا عبر الجنس ؟.. وهل يحتوي السائل المنوي لرجل مصاب بفيروس كورونا على الفيروس.


كشفت دراسة صينية على احتواء السائل المنوي على فيروس كورونا ، لكن الدراسة لم تتطرق إلى ما إذا كان الفيروس ينتقل عبر الاتصال الجنسي من عدمه.


وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أكتشف الأطباء الفيروس في السائل المنوي لنحو 6 رجال من أصل 38 تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بفيروس كورونا المؤكد مخبريا، وكان 4 منهم لا يزالون مرضى جدا، بينما كان اثنان في مرحلة التعافي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير المعروف إلى متى يمكن أن يبقى الفيروس في السائل المنوي، أو إذا كان الرجال يمكنهم نقله إلى شركائهم أثناء ممارسة الجنس، وتتناقض النتائج مع دراسة أجريت على 34 من الرجال الصينيين مصابين بفيروس كورونا نشرت الشهر الماضي في مجلة الخصوبة والعقم.


ولم يجد الباحثون الأمريكيون والصينيون في هذه الدراسة أي دليل على وجود فيروس في سائل منوي تم اختباره بين ثمانية أيام، وما يقرب من ثلاثة أشهر بعد التشخيص 

ترصد الدراسات أن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من قطرات تنتج عند سعال المصابين، يتم استنشاقها من قبل الأشخاص القريبين. وأشارت بعض الدراسات السابقة إلى العثور على الفيروس في الدم والبراز والدموع، أو غيرها من السوائل من مرضى الفيروس المصابين بالتهاب في عيونهم.


من جانبه نصح الدكتور مجدي بدران استشارى الحساسية والمناعة الأزواج و المخطوبين بمنع القبلات خلال فترة انتشار الفيروس ،لأنه من المؤكد أنه ينتقل عن طريق الفم .
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