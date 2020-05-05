ريمديسيفير والبلازما.. هل يمنحان البشرية الأمل فى علاج كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك زيادة فى أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى مصر منذ بداية شهر رمضان، و هناك استهانة من البعض بالفيروس، و إهمال القيام بإجراءات الوقاية ، وهذا خطر جسيم أدى إلى زيادة أعداد الإصابة اليومية.





أعداد الإصابة بفيروس كوفيد-19 فى مصر منذ بداية رمضان



أول حالة 15 فبراير

1 مارس 2 إصابة

1 أبريل 779 إصابة

1 مايو 5895 إصابة

2 مايو 6193 إصابة





وأوضح الدكتور مجدى بدران ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع قيام الدولة بكل الواجبات المطلوبة من وضع إجراءات احترازية قوية، ورصد وتشخيص الحالات، وتتبع المخالطين، وعلاج المحتجزين، وارتفاع معدلات الشفاء، تقع المسئولية الآن على المواطن، وهناك استهانة من البعض بالفيروس، و إهمال القيام بإجراءات الوقاية ، وهذا خطر جسيم ترجم فى زيادة أعداد الإصابة اليومية، وتعدى الـ200 حالة يوميا لأول مرة يوم 23 أبريل.





جهود راقية فى علاج حالات الكورونا:



• مصر أتمت عملية حجز عقار ريمديسفير الأمريكي الجديد، قبل ستة أسابيع، عن طريق منظمة الصحة العالمية.





• إدارة الدواء والغذاء الأمريكية أجازت لشركة "جلياد ساينسيس" أن تستخدم بشكل طارئ علاجها التجريبي المضاد للفيروسات "ريمديسيفر" لعلاج المصابين بمرض "كوفيد-19".





• الشركة تبرعت بمليون جرعة من العقار لمساعدة المرضى.





• أكد مركز كليفلاند الطبي، الأمريكي، أن عقار "ريمديسيفير" أثبت أنه فعال بالسيطرة على فيروس كورونا، ونجح بتقليل مدة الشفاء من كورونا لـ4 أيام.





• نتائج الدراسة الموسعة التي أجريت بإشراف المعهد الوطني الأمريكى لأمراض الحساسية والأمراض الجرثومية أظهرت أن دواء رمديسيفير ترك أثرا واضحًا، مهمًا وإيجابيًا في تقليص فترة شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد.









•عقار ريمديسيفير:

هو عقار تجريبي مضاد للفيروسات التى تتكون من RNA

يعمل كمضاد لإنزيم هام لتكاثر الفيروس مثل فيروسات كورونا السارس، أو الإيبولا فى التجارب الحيوانية.

طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا.

نجح بتقليل مدة الشفاء من فيروس كورونا كوفيد -19 أربعة أيام، من 15 يومًا إلى 11 يومًا.

تقليل الإقامة في المستشفى يعتبر بارقة أمل جيدة، لأن المرضى الموجودين لفترة أطول يتعرضون بشكل متزايد لخطر حدوث مضاعفات، خاصةً المرضى الذين يحتاجون دعم الجهاز التنفسي، والتهوية الميكانيكية.

دول كثيرة بدأت فى تجربة الدواء على الحالات الحرجة للمصابين بفيروس كوفيد-19، حوالى 180 موقعًا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وكندا، واليابان، وغيرها.



