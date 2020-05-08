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محافظات

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى عزل مصابي فيروس كورونا في المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن تعافي وخروج 10 حالات جديدة من المصابين المحتجزين بالمستشفى بعد تمام شفائهم.

وقال الدكتور أحمد محسن، المدير الطبي للعزل الصحي بالمدينة الشبابية في أبي قير، إنه وبخروح الحالات العشر فقد ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفى أبو قير، إلى 190 شخصًا.

ونظم العاملون وأفراد الطاقم الطبي بالمستشفى احتفالية للمرضى قبل خروجهم في تقليد متبع في مستشفيي العزل بالعجمي وأبو قير.

وخصصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل ذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

كما يستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.  
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