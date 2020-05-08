الجامعات المصرية تواجه كورونا.. توفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية بسوهاج.. وورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات عين شمس

_ رئيس جامعة سوهاج: توفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية

_ رئيس جامعة عين شمس: توفير 120 سرير بالمستفشي الجامعي لاستقبال مصابي كورونا

_ ورشة لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس





تتسابق الجامعات المصرية بالتصدي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد منهم من يحاول الوصول إلى مصل ومنهم من يقدم أطباءه إلى مستشفيات العزل وتحويل المدن الجامعية إلى عزل وتصنيع أعداد كبيرة من المستلزمات الوقائية للأطباء وتصنيع بوابات تعقيم.





قال الدكتور احمد عبد العزيز رئيس جامعة سوهاج انه تم تحويل المدينة الجامعة ومبني بمستشفي الجامعة وتوفير 460 غرفة عزل بالمدينة الجامعية و120 سرير بمستشفي الجامعة .

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وقال الدكتور احمد عزيز لـ صدي البلد ان الجامعة خصصت جناحين للاطباء بمبنى المدينة الجامعية طالبات لاستقبالهم بعد انهاء مهمتهم وعزلهم لمدة ١٤ يوما، للاطمئنان عليهم وحفاظًا علي صحة اسرهم و ذويهم، تقديرًا لما قاموا به من جهد لخدمة، وعلاج المصابين بفيروس كورونا بمستشفي العزل.





وأكد رئيس الجامعة، توفير الامكانيات والتجهيزات التي تتيح اقامة جيدة للاطباء، حيث تم تزويد الغرف باجهزة التكييف والتهوية اللازمة، الي جانب تركيب شبكة واي فاى وتجديد اثاث الغرف، وتهيئة المناخ المناسب للإقامة، بالاضافة الي توفير ادوات الوقاية بكل غرفه من ماسكات ومواد تعقيم وغير ذلك.









وأضح الدكتور احمد عزيز ان الجامعة صممت جهاز للتعقيم والتطهير للمترددين على الجامعة يوميا سواء كان عاملين أو غيرهم والذى يعمل آليا وعلى مدار الساعة للحد من انتشار فيروس "كرونا المستجد"، مشيرا إلى انه يوجد بوبات تعقيم علي مدخل الجامعة والمستشفى.

ولفت عبد العزيز إلى أن الجامعة مازالت تقوم بتصنيع الكمامات نتيجة الطلب المتزايد على شراء الكمامات بكميات ضخمة بالصيدليات، نظرًا لاعتماد الفرق الطبية عليها بشكل أساسي، وأيضا استخدامها بين المواطنين العاديين ونقوم بيعها بأسعار رمزية .





ايمانًا من دور مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، قام "بيت التصميم - Design House"، وهو أحد إدارات مركز الابتكار التى تعنى بتصميم وتنفيذ الأجهزة الصناعية الحديثة، بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تصميم وسائل وأدوات لحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري جامعة عين شمس، كما شمل هدف بيت التصميم ايضًا تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.





وذلك تحت رعاية د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واشراف د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، د ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة iHub .





جاء في مقدمة هذه الجهود، أن تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ "بوابات التعقيم - Sanitization Tunnels" بالتعاون مع شركة Simplex CNC وهي أحد الشركات الرائدة التي نفخر بدعمها كأحد الشركات المصرية الناشئة التي قام مركز الإبتكار وريادة الأعمال بدعمها عبر سنوات.





و أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، ان الجامعة ومنذ بداية ازمة فيروس كورونا عملت على تكوين فريق بحثي كبير من كلية الطب والصيدلة والعلوم والهندسة لسرعة تصنيع اجهزة التنفس الصناعى وكل ما له علاقة بذلك.



وقال رئيس جامعة عين شمس : بالنسبة للعلاجات الدوائية تم إجراء أبحاث على علاجين يستخدمان لعلاج أمراض أخرى لتجربتها لعلاج فيروس كيوفيد ١٩ "كورونا"









قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ان بيت التصميم بالجامعة قام بمبادرة لتصنيع اجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا وحل ازمة المستشفيات من قلة عددها.





الجدير بالذكر نظم "بيت التصميم بجامعة عين شمس" ASU Design House مبادرة لأحسن تصميم لجهاز تنفس صناعي يتم تصنيعه بالأجهزة والمكونات الموجودة محليا.





أعلنت جامعة عين شمس أنه وخلال سعيها لسد عجز المستشفيات الجامعية من المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض، تم توجيه ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية؛ لسد احتياجات المستشفيات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.







