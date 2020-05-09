التعليم تخصص أرقاما هاتفية للإبلاغ عن المدارس المخالفة لتعليمات تسليم الأبحاث

ارقام تليفونات للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات التي ترتكبها المدارس بخصوص موضوع تسليم المشروعات البحثية.

وقال وزير التربية والتعليم ، أنه للابلاغ عن اي مخالفات لابد من الاتصال بالارقام التالية :

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787





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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن عملية تسليم المشروع البحثي لابد أن تتم إما إلكترونيا علي منصة ادمودو أو ورقيا وليس الاثنين معا.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا ، وترشحه الوزارة سواء كان المشروع بخط اليد او بالكمبيوتر، مؤكدًا أنه لا ضرورة لتقديم شئ آخر سواه.





وقال وزير التربية والتعليم أنه في حالة التسليم علي منصة إدمودو يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار او الليل من ٩ مايو الي ١٦ مايو وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف علي الشبكات.





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وأعلن وزير التربية والتعليم أنه في حالة التسليم الورقي لابد من الالتزام الدقيق بالجدول المعلن لتفادي التكدس في المدارس ، مشيرًا إلى أن هناك ٣ فرص للتسليم في المدارس ولكن على الجميع الالتزام بجدول المواعيد المحدد من الوزارة.