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تعليم

رئيس جامعة طنطا: كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة لمنع انتشار كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 10:08 ص
بوابة تعقيم
بوابة تعقيم
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احمد علي
أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا اليوم، السبت، تركيب كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة العامة بجامعة طنطا، مزودة بكاميرا لتسجيل دخول الزائرين لمدة 15 يوما وربطها بنظام آمن للمكان.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تركيب الكابينة في ضوء تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار د. سبع ، إلى قيام فريق من كلية الهندسة بجامعة طنطا بعمل التصميم تحت إشراف الدكتور محمد ابراهيم الحضري ، لافتا  إلي أن الكابينة الجديدة تحتوي علي مميزات عدة ، أهمها قياس درجه حرارة الزائرين وتسجيلها، وتعقيم الهواء بالأشعة فوق البنفسجية، ورش ماده التعقيم في صوره ضباب، إلي جانب صبانتها أوتوماتيكيا.

فيما أفاد الدكتور محمد ابراهيم الحضري، المدرس بقسم هندسه القوى الميكانيكية ، بأن الكابينة الجديدة تتميز بسهولة الفك والتركيب، واحتوائها علي خزان المحلول في الأرضية ويسع لـ 100 لتر، الي جانب توافر أرضية إسفنجية في أرضيتها لتعقيم أرضية الأحذية، وعدم وجود أي كابلات أو مسارات ظاهره داخلها.

وأضاف  أن التصميم الجديد مر بمراحل من التطوير في ضوء دراسة ومتابعة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والاطلاع على أحدث الأبحاث والمقالات العلمية ، وصولا إلى التصميم الحالي للكابينة.
رئيس جامعة طنطا: كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة لمنع انتشار كورونا
رئيس جامعة طنطا: كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة لمنع انتشار كورونا
رئيس جامعة طنطا: كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة لمنع انتشار كورونا
رئيس جامعة طنطا: كابينة تعقيم ذاتية بمقر الإدارة لمنع انتشار كورونا
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