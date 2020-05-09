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تعليم

طلاب الصف الأول الثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء اللغة الأجنبية الثانية

السبت 09/مايو/2020 - 09:05 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية بشكل إلكتروني من المنازل.

ويتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا طلاب المحافظات التالية:

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات:
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح


ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
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