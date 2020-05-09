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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير القناطر الخيرية

السبت 09/مايو/2020 - 01:05 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي من جولة محافظة القليوبية
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته اليوم، السبت، إلى محافظة القليوبية، أعمال تطوير القناطر الخيرية لمتابعة نسب التنفيذ بالمشروعات.


واستمع "مدبولي"، إلى شرح عن أعمال التطوير الجاري تنفيذها في القناطر الخيرية، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة لها.

ورافق رئيس مجلس الوزراء، أثناء الجولة الدكتور محمدعبد العاطى، وزير الموارد المالية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.


وكان  رئيس مجلس الوزراء، تفقد أثناء زيارته اليوم، محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذي تمت إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، والذي يعمل حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وتمت الإشارة إلى إجمالى ما تم تصنيعه داخل المصنع، والذى يصل إلى نحو 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم ، هذا إلى جانب الكمامات. 

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