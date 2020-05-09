لدعم أهالي فافالورو في مواجهة كورونا.. مارادونا يعلن بيع قميصه

أعلن الأسطورة الارجنتيني دييجو مارادونا عرض قميصه مع منتخب بلاده في كأس العالم 1986 للبيع في مزاد علني لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد.
ويباع قميص مارادونا الذي ارتداه في بطولة كأس العالم 86 التي توج بلقبها الارجنتين وكتب عليه " سنخرج من ذلك " وذلك لصالح أهالي بلدة فافالورو أحد أحياء العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس.
وتم الغاء المزاد العلني بعد تقدم 6 أشخاص اقترحوا دفع مبلغ أكبر بكثير من قيمة التبرع لذلك سيتم اجراء قرعة .
ويعاني حي فافالورو بسبب اجراءات العزل الصحي التى فرضتها الحكومة خوفا من انتشار فيروس كورونا بجانب نقص المواد الغذائية والمعقمات والكمامات وسيتكفل بيع قميص مارادونا ببعض هذه المواد .
جدير بالذكر ان الارجنتين تعاني ازمة اقتصادية حادة حتي قبل اتخاذ اجراءات الحجر الصحي ومواجهة فيروس كورونا وطبقا لتقارير الحكومة فإن 35.5 % من الشعب يعاني من الفقر في 2019 .