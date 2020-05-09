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حوادث

تحرير 155 مخالفة مرورية وضبط 25 قضية تموينية في حملات بأسوان

السبت 09/مايو/2020 - 02:53 م
ضبط 155 مخالفة مرورية
ضبط 155 مخالفة مرورية
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل مديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون. 

وبحسب بيان، اليوم السبت ، أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 155 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحرير 21 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 25 مخالفة. 

كما تحررت 40 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 69 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق. 

وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية. 

كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى، و13 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب 7 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، بجانب قضية للتصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم.

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