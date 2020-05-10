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محافظات

زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"

الأحد 10/مايو/2020 - 05:40 ص
زلابيانو طور سيناء
زلابيانو طور سيناء
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ايمن محمد
تعتبر الزلابية وبلح الشام  والكنافة من  الحلويات الشرقية التي يقبل على تناولها المصريون  خلال شهر رمضان، وأصبحت في حكم العادات الشعبية في الطعام  وتدخل كل بيت  ويتذوقها كل صائم.
 
وفي طور سيناء تخصص الشابان  صادق عباس  ومصطفي  عبد الفتاح اللذان قدما من بني سويف في صناعة  الحلويات  الشرقية، وخاصة الزلابية وبلح الشام، ولذلك أطلقوا على  مشروعها "زلابيانو"،  وهما أفضل من يصنعا الزلابية أمام أعين زبائنهم،  ويمكن مشاهدة كل مراحل صنع الزلابية والمشاركة معهم.
 
 وقد عاشت معهم كاميرا  موقع " صدي البلد " مراحل صنع  الزلابية وبلح الشام  ورصدت بالصور والفيديو  الحلويات الشرقية.
 
يقول صادق عباس  زلابيانو طور سيناء :" الزلابية وبلح الشام هي حلو رمضان  عند المصريين"،  مشيرا إلى أن سعرها  يناسب كل الناس  وتباع بكل الأسعار،  والجميع يحبها ويتناولونها مع الإفطار،  فهي حلويات الفقير والغني.

وأضاف مصطفى عبد الفتاح  ابن عم زلابيانو طور سيناء ومساعده  في صناعة الحلويات، أن  صناعة الزلابية  تعلمها  وورثها أبا عن جد،  ولا يعرف مهنة أخرى  له.

 وأشار إلى أن الزلابية  تصنع من الدقيق،  وتخمر  ثم تقلي في الزيت على مرتين،  ثم يوضع عليها السكر المذاب ، مؤكدا أنهما تخصصا في صناعة الزلابية،  فهما أصل كل الحلويات.


وأكد عبد الفتاح أنه سوف يطور نفسه  حتى يصبح  لديهما سلسلة محلات  للزلابيانو  الحلو الشرقي الذي يناسب كل المصريين ، مشيرا إلى أنهما لم يتأثرا  بإجراءات كورونا الوقائية في البيع، رغم  أنهما  ملتزمان بموعد الغلق الساعة الخامسة مساء كل يوم.

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زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
زلابيانو طور سيناء: "الزلابية حلو رمضان .. وكورونا لم تؤثر على إقبال الناس"
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