مرض غامض ينتشر في الصين .. والعلماء : ليس لدينا أي تفسير





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية " ، أن جامعة هونج كونج حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي ، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض و حسب أبحاث الأطباء اكتشفوا ضلوع الفئران في المرض و تأثيره المميت على الانسان .





يعتقد أحد الباحثين في هونج كونج أن هناك الآلاف أصيبوا بالإلتهاب الكبدي الوبائي الجديد ، و لكن دون ان يشعروا ، و لكن المثير للغرابة بالنسبة للباحثون انهم يعلمون ان الالتهاب الكبدي بهذا الشكل الشرس لا يوجد غلا في الفئران و لكن كيف ينتقل للإنسان .





اعتقد الباحثون ان المرض ينتقل للإنسان عن طريق الفئران نفسهم إما عن طريق تناولهم مباشر أو تناول مياه ملوثة بالبراز الخاص بهم أو ضلوع حيوان آخر انتقلت له العدوى من الفئران و وتناوله الإنسان .





أما عن التفسير ، حتى الآن العلماء في حيرة شديدة بسبب عدم وجود اي تفسير علمي دقيق حتى الآن يمكن الوقوف عليه و إعتباره سند مهم في الاختبارات .

نشرت جامعة هونج كونج الصينية تقرير يفيد بأن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران ، و هو وباء يصيب كبد الإنسان و ينهي عليه في أيام ، بالرغم من وجود المرض في الأساس و يصاب به المواطنين إلا أنه يبدو أن المرض بدأ يصبح غاية في الشراسة و السرعة .