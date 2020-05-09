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ملفات

رئيس الوزراء يتابع تجهيز وتأهيل مقرات عزل مصابي كورونا.. وزيرة الصحة: رفع كفاءة وتطوير 35 مستشفى حميات وصدر لهذا الغرض.. والانتهاء من 30 منها قبل عيد الفطر

السبت 09/مايو/2020 - 05:00 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
مدبولي: 
تجهيز مستشفيات الصدر والحميات لتخصيصها كمستشفيات للعزل

يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستيعاب جميع الأعداد المصابة وتوفير أماكن للعزل

وزيرة الصحة:
 
أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر تتم على 3 مراحل

وزير التعليم العالى:

المدن الجامعية جاهزة لاستقبال العالقين.. وبدء توافد عدد منهم عليها بجامعة القاهرة


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة أعمال تجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، وذلك بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية البالغة لجهود تجهيز مستشفيات الصدر والحميات، بحيث نتمكن من تخصيصها كمستشفيات للعزل الصحي للحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا"، لاسيما في هذه المرحلة التي تتطلب منا كحكومة اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة للتصدي لجائحة "كورونا"، بما يضمن تحجيم عملية انتشاره بين المواطنين، حفاظا على  سلامتهم وأرواحهم، وفي الوقت نفسه اتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستيعاب جميع الأعداد المصابة به، وتوفير أماكن للعزل الصحي يتوافر بها كافة الإمكانات والمستلزمات الطبية.

وخلال الاجتماع، اطلعت وزيرة الصحة والسكان، رئيس الوزراء، على نتائج الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الملف، خاصة عقب زيارتها اليوم إلى محافظة الإسكندرية في جولة تفقدية لمستشفيات صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية، ومستشفى كوم الشقافة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجهيز وتأهيل مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظات؛ لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر تتم على 3 مراحل، سيتم من خلالها رفع كفاءة الخدمات المتوافرة بها، كما سيتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي اللازمة لها.

ولفتت إلى أنه يتم حاليًا بالتوازي مع ذلك، تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، بالإضافة إلى دعم المعامل بالإمدادات والأجهزة اللازمة، وتوفير أجهزة "تابلت" بكل مستشفى لتسجيل ملفات المرضى إلكترونيًا.

ونوّهت الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم حاليًا رفع كفاءة وتطوير  نحو 35 مستشفى حميات وصدر، وتعمل الوزارة على الانتهاء من تحويل 30 منها قبل حلول عيد الفطر، لتصبح جاهزة للعزل الصحي للحالات الإيجابية بالفيروس.

من جهته، أطلع وزير التعليم العالي، رئيس الوزراء، على ما تم تنفيذه من خطة تجهيز المدن الجامعية لاستقبال عدد من العالقين العائدين من الخارج، وإشرافه على تأهيلها وإعادة تنظيمها، والتأكيد على نظافتها وتعقيمها وتطهيرها بكافة وسائل التطهير، بما يحقق الغاية المرجوة في استقبال هؤلاء العائدين في أماكن إقامة مناسبة.

وأشار في هذا السياق، إلى بدء استقبال المدينة الجامعية بجامعة القاهرة لعدد من العالقين، حيث كان رئيس الجامعة في استقبالهم.

وأكد وزير التعليم العالي، جاهزية باقي المدن الجامعية لاستقبال العائدين، بجانب تسكين عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا، والتى لم تظهر عليها الأعراض. 

ورحب رئيس مجلس الوزراء بهذه الخطوات المهمة، مثنيا على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتجهيز مستشفيات الصدر والحميات، وكذا تجهيز المدن الجامعية.

وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في هذا الملف، ونسعى أن نعمل على احتواء هذه الجائحة وتحجيمها خلال هذه المرحلة.
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