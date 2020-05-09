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سيارات

بي أم دبليو تطرح 2021 bmw m5 cs الجديدة قريبا .. صور

السبت 09/مايو/2020 - 08:04 م
2021 bmw m5 cs
2021 bmw m5 cs
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اشرف عطية

تخطط شركة  بي أم دبليو BMW عملاق صناعة السيارات الالمانية لطرح  طراز 2021 bmw m5 cs  و بعد وضع كلمة cs فيجب ان نتوقع أن يكون النموذج أخف قليلًا من خلال استخدام مكونات مثل مقاعد رياضية مختلفة ، ونظام عادم جديد ، وعجلات اخف وزنا.

وستأتي السيارة الجديدة 2021 bmw m5 cs بجناح خلفي مختلف و اكصدامات امامية و خلفية جديدة كليا مع مآخذ هواء جديدة ، وجانح شفة أمامي أعمق ، وناشر خلفي كبير كل هذة التغييرات ستنتج سيارة جديدة كليا .

و من المتوقع ان تأتي السيارة 2021 bmw m5 cs بمحرك 4400 سي سي و هو محرك كبير و قوي  ينتج 650 حصان و,أشارت بعض التقارير إلى أن سيارة BMW M5 CS الجديدة يمكن أن تأتي مع محرك V8 معدل بشكل كبير والذي يمكن أن يوفر بعض الكهرباء الخفيفة و هذا الاحتمال هو الارجح .

تعتبر هذة السيارة اضافة جديدة في عائبة m5 الشهيرة و احدث اشكال ال  5-Series الفيس ليفت و التي سربت منذ فترة علي الانترنت و مواقع التواصل الاجتماعي و التي كشفت عن تغييرات شاملة في تصاميم المصابيح و الشبكات التي اصبحت اكثر حدة و هجومية .


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