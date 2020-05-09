جمال شعبان: السكر عدو الشرايين وقد يسبب أزمات قلبية.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن مرض السكر عدو الشرايين ويمكن أن يتسبب في تصلب في شرايين القلب وأزمات قلبية.





وأضاف جمال شعبان في برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد": "مرض السكر يسكن الأوجاع والآلام ومريض السكر يشتكي دائما من التنميل في الأطراف نتيجة التهاب الأعصاب وفقدان الإحساس".





وتابع جمال شعبان أن " مريض السكر قد يصاب بأي شي ودون أن يشعر أو يحس وقد يصاب بأزمة قلبية دون أن يشعر".

وأكمل جمال شعبان أن "الضغط والسكر والكوليسترول هو مثلث الرعب والخطر الذي قد يسبب أمراض وأزمات في القلب".





ولفت جمال شعبان إلى أن السكر الوراثي وهناك سكر من النوع الثاني وهناك من يصاب بالسكر في سن كبير.