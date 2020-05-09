AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جمال شعبان: السكر عدو الشرايين وقد يسبب أزمات قلبية.. فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 06:58 م
جمال شعبان
جمال شعبان
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، إن  مرض السكر عدو الشرايين  ويمكن أن يتسبب في تصلب في شرايين القلب وأزمات قلبية.

وأضاف جمال شعبان في برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد": "مرض السكر يسكن الأوجاع والآلام ومريض السكر يشتكي دائما من التنميل في الأطراف نتيجة التهاب الأعصاب وفقدان الإحساس".

وتابع جمال شعبان أن "مريض السكر قد يصاب بأي شي ودون أن يشعر أو يحس وقد يصاب بأزمة قلبية دون أن يشعر".
 
وأكمل جمال شعبان أن "الضغط والسكر والكوليسترول هو مثلث الرعب والخطر الذي قد يسبب أمراض وأزمات في القلب".

ولفت جمال شعبان إلى أن السكر الوراثي وهناك سكر من النوع الثاني  وهناك من يصاب بالسكر في سن كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست في القلب فقط.. أنواع الإصابة بتصلب الشرايين

يسبب نزيفا داخليا .. جمال شعبان يحذر من تناول الأسبرين

جمال شعبان: القلب والمخ والكلى تتأثر بضغط الدم المرتفع.. فيديو

جمال شعبان: فحص قاع العين يوضح الأزمات الموجود في القلب ..فيديو

جمال شعبان يكشف أسباب تصلب الشرايين.. فيديو

منها الخلل الكهربي.. رسم القلب يكشف 5 مشاكل خطيرة.. فيديو

ترشيحاتنا

زوجة تتخلص من زوجها القهوجي بطعنة سكين قبل الإفطار في قنا

توقف عن تناوله فورا .. 3 أضرار صحية من الكاتشب

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل

وزيرة الصحة: 225 إصابة من أصل 495 سجلت أمس بدون أعراض.. فيديو

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

بعد تصديق السيسي .. إجراءات مالية صارمة للحد من تداعيات فيروس كورونا وحماية العمالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية