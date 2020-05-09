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فن

ربنا يخليكوا يا أحلى عصابة.. محمد ممدوح يشكر طاقم مسلسل بـ 100 وش

السبت 09/مايو/2020 - 07:41 م
محمد ممدوح
محمد ممدوح
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مريم عزت
نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه بموقع الواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام"، فيديو، للفنانين اسر ياسين و نيللى كريم، وطاقم عمل مسلسل "بـ100 وش " وهم يهنئونه بعيد ميلاده. 

وعلق الفنان محمد ممدوح على الفيديو  : @asser_yassin ‎ ربنا يخليك ليا يا صاحبي واخويا ويخليكم ليا يا أحلي عصابة مكسرة الدنيا ..  وبجد ربنا ينجحكم ويفرح قلبكم زي مافرحتوني اوي كده".

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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات ما بين : "كل سنه وانت طيب يارب.. كل سنه وانت احسن ممثل في مصر كل سنه وانت مقنع وبيعجبني تمثيلك واداءك العالمي .. كل سنة وانت طيب يا غول السينما و التلفزيون" .

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.


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