ربنا يخليكوا يا أحلى عصابة.. محمد ممدوح يشكر طاقم مسلسل بـ 100 وش

نشر الفنان محمد ممدوح عبر حسابه بموقع الواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام"، فيديو، للفنانين اسر ياسين و نيللى كريم، وطاقم عمل مسلسل "بـ100 وش " وهم يهنئونه بعيد ميلاده.
وعلق الفنان محمد ممدوح على الفيديو : @asser_yassin ربنا يخليك ليا يا صاحبي واخويا ويخليكم ليا يا أحلي عصابة مكسرة الدنيا .. وبجد ربنا ينجحكم ويفرح قلبكم زي مافرحتوني اوي كده".
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ونال الفيديو اعجاب الكثير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات ما بين : "كل سنه وانت طيب يارب.. كل سنه وانت احسن ممثل في مصر كل سنه وانت مقنع وبيعجبني تمثيلك واداءك العالمي .. كل سنة وانت طيب يا غول السينما و التلفزيون" .